"Abbahagytam volna a focit" - fotókon a Fradi hőse az Európa-ligában

Őrületes drámával ért véget a Ferencváros első összecsapása az Európa-liga főtábláján. Alekszandar Pesics gólja kellett az 1-1-hez a Fradi-Plzen meccsen, a csereként beálló szerb csatár a 94. percben egyenlített.

Pesics gólja felrobbantotta a stadiont Fotó: Tumbász Hédi

A mérkőzés után Pesics arról is beszélt, amikor korábban nem ment neki a játék, s a szurkolókkal sem volt felhőtlen a viszonya.

Ha nem hittem volna abban, hogy tíz emberrel ki tudunk egyenlíteni, ha nem harcolnék mindig, akkor abbahagytam volna a focit is. Akkor nem lenne értelme ezt csinálni. A szurkolók óriásiak voltak, tavaly óta nagyon jó viszonyt ápolok velük, óriási élmény volt most együtt ünnepelni.

A fotóra kattintva megnézheted galériánkat Pesics gólöröméről