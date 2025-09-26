Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Abbahagytam volna a focit" - fotókon a Fradi hőse az Európa-ligában

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 05:45
Európa-ligaFradi
Már senki nem hitt az egyenlítésben, amikor érkezett a cserecsatár. Alekszandar Pesics gólja egy pontot ért a Fradinak az Európa-ligában a Plzen ellen.
Őrületes drámával ért véget a Ferencváros első összecsapása az Európa-liga főtábláján. Alekszandar Pesics gólja kellett az 1-1-hez a Fradi-Plzen meccsen, a csereként beálló szerb csatár a 94. percben egyenlített.

Pesics gólja felrobbantotta a stadiont Fotó: Tumbász Hédi

A mérkőzés után Pesics arról is beszélt, amikor korábban nem ment neki a játék, s a szurkolókkal sem volt felhőtlen a viszonya.

Ha nem hittem volna abban, hogy tíz emberrel ki tudunk egyenlíteni, ha nem harcolnék mindig, akkor abbahagytam volna a focit is. Akkor nem lenne értelme ezt csinálni. A szurkolók óriásiak voltak, tavaly óta nagyon jó viszonyt ápolok velük, óriási élmény volt most együtt ünnepelni.

 

A fotóra kattintva megnézheted galériánkat Pesics gólöröméről

Galéria: FTC-Plzen 1-1
1/9
FTC-Plzen 1-1

 

A Fradi az Európa-ligában

menetrend, keret, pénzdíj

 

