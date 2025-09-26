"Abbahagytam volna a focit" - fotókon a Fradi hőse az Európa-ligában

Őrületes drámával ért véget a Ferencváros első összecsapása az Európa-liga főtábláján. Alekszandar Pesics gólja kellett az 1-1-hez a Fradi-Plzen meccsen, a csereként beálló szerb csatár a 94. percben egyenlített.
A mérkőzés után Pesics arról is beszélt, amikor korábban nem ment neki a játék, s a szurkolókkal sem volt felhőtlen a viszonya.
Ha nem hittem volna abban, hogy tíz emberrel ki tudunk egyenlíteni, ha nem harcolnék mindig, akkor abbahagytam volna a focit is. Akkor nem lenne értelme ezt csinálni. A szurkolók óriásiak voltak, tavaly óta nagyon jó viszonyt ápolok velük, óriási élmény volt most együtt ünnepelni.
