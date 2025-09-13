Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Szekér, popcorn és gólzápor, fotókon Szarvaskend csodája a Fradi ellen

Szarvaskend
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 18:21 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 13. 18:38
magyar kupaFradi
A Fradi legyőzte amatőr ellenfelét a Magyar Kupában. Szarvaskend a 15-0-s vereség ellenére csodát élt át szombaton a Ferencváros ellen, már azzal is nyertek, hogy az ország legjobb csapata látogatott el hozzájuk.

Csodát élt át Szarvaskend a Ferencváros ellen a Magyar Kupában. A Vas vármegyei I. osztályban szereplő klub azzal nyert hatalmasat, hogy eljutott a harmadik fordulóig, s ott a Fradi lett a gárda ellenfele. A 200 lakosú kis falu így a magyar foci középpontja lett szombatra. 3500 néző egyaránt ünnepelte a hazai játékosokat, azt, hogy Szarvaskend a Fradi ellen játszhatott és a vendégek 15-0-s sikerét.

0F3A4207
A Fradi 15-0-ra nyert a Szarvaskend ellen Fotó: Polyák Attila/Origo

Esztergályos Csaba, a Szarvaskend kapusa a civil életben sírkőfaragó, ő az, aki bravúros védések mellett 15 gólt kapott szombaton. De játszik a gárdában mérnök, gyári munkás és börtönőr is. A meccsre 90 hordó sört vittek, volt popcorn, hot-dog, valamint a ferencvárosiaknak külön sátor, ahol gyúrhatták a focistáikat. Akinek pedig nem jutott hely a lelátón, az felállt egy pótkocsira.

A szarvaskendi délutánról a fotóra kattintva nézheted meg galériánkat.

Fotó: Polyák Attila/Origo
Szarvaskend-Ferencváros

 

 

