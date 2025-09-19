Óriási siker! Újabb magyar rúgott csodagólt Liverpoolban

Újabb magyar futballista hívta fel magára a figyelmet Liverpoolban. Az utánpótláscsapatban szereplő, angol korosztályos válogatott Farkas Erik az Aston Villa elleni U17-es bajnokin állt a labda mögé, és a 9–1-re megnyert mérkőzés egyik legemlékezetesebb pillanatát szállította: remek technikával rúgta a szabadrúgást a hálóba, méghozzá a legendás nyolcas mezben.

Farkas Erik vezérszerepet vállalt a Liverpool U17-es csapatának győzelmében Fotó: Twitter

Farkas Erik lehet a következő Szoboszlai?

A találatot rögtön összevetették Szoboszlai Dominik augusztusi bombagóljával, amelyet a felnőttcsapat színeiben, az Arsenal elleni rangadón szerzett. A magyar válogatott csapatkapitányának lövése akkor győzelmet ért a Liverpoolnak, és elnyerte a Premier League hónap gólja elismerést. Most pedig az utánpótlásban mutatkozott be egy újabb magyar játékos hasonló mozdulattal, hasonló mezben, ugyanannak a klubnak a színeiben.

A fiatal középpályás találata nemcsak a 9–1-es kiütés része volt, hanem egyértelmű üzenet: a magyar futball utánpótlása tele van olyan tehetségekkel, akik idővel akár Szoboszlai nyomdokaiba is léphetnek.