Ez gyors volt, máris csapatot válthat a Liverpool magyarja

Már nem csak a Liverpool utánpótlásában, hanem a korosztályos angol válogatottban is remekel Farkas Erik. A 16 éves fiú Magyarországon született, négy éve bátyjával került ki a Pool akadémiájára. Noha a magyar szövetség is hívta őt, Erik egyelőre az angol nemzeti csapatot választotta. A támadó és középső középpályásként is bevethető Farkas három mérkőzésen két gólpasszal debütált az angol U17-es válogatottban: Venezuela ellen csereként állt be, Izrael ellen kezdőként végigjátszotta a meccset és gólpasszt adott, míg a németek ellen ismét kezdőként kapott lehetőséget amit egy gólpasszal hálált meg.
Erikről most az egyik szurkolói oldalon írt cikket Bocsák Bence. Az Angliában élő magyar újságíró komoly megállapításokat tesz a tinédzserkorú játékosról: szerinte a Pool akadémiájáról évek óta nem jött ki akkora tehetség, mint ő. Már-már a nyáron szerződtetett Florian Wirtzet látja benne. A német sztárhoz hasonlóan kiváló technikai adottságokkal rendelkezik és remekül olvassa a játékot. Könnyen kerül helyzetbe, s játékintelligenciáját mutatja, hogy nagyon jól mozog labda nélkül is. Tudására edzői is felfigyeltek, olyannyira, hogy
máris csapatot válthat Liverpoolban: Jelenleg még az U17-es együttes tagja, de nem kizárt, hogy az U18-as gárdába lép előre.
Noha az ifjú játékos a korosztályos csapatokban Angliát erősíti, nem kizárt, hogy felnőttként mégis a magyar válogatottban látjuk majd őt. Erről neki kell majd döntenie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.