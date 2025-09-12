Ez gyors volt, máris csapatot válthat a Liverpool magyarja

Már nem csak a Liverpool utánpótlásában, hanem a korosztályos angol válogatottban is remekel Farkas Erik. A 16 éves fiú Magyarországon született, négy éve bátyjával került ki a Pool akadémiájára. Noha a magyar szövetség is hívta őt, Erik egyelőre az angol nemzeti csapatot választotta. A támadó és középső középpályásként is bevethető Farkas három mérkőzésen két gólpasszal debütált az angol U17-es válogatottban: Venezuela ellen csereként állt be, Izrael ellen kezdőként végigjátszotta a meccset és gólpasszt adott, míg a németek ellen ismét kezdőként kapott lehetőséget amit egy gólpasszal hálált meg.

Farkas Erik az angol válogatott mezében Fotó: Twitter

Erikről most az egyik szurkolói oldalon írt cikket Bocsák Bence. Az Angliában élő magyar újságíró komoly megállapításokat tesz a tinédzserkorú játékosról: szerinte a Pool akadémiájáról évek óta nem jött ki akkora tehetség, mint ő. Már-már a nyáron szerződtetett Florian Wirtzet látja benne. A német sztárhoz hasonlóan kiváló technikai adottságokkal rendelkezik és remekül olvassa a játékot. Könnyen kerül helyzetbe, s játékintelligenciáját mutatja, hogy nagyon jól mozog labda nélkül is. Tudására edzői is felfigyeltek, olyannyira, hogy

máris csapatot válthat Liverpoolban: Jelenleg még az U17-es együttes tagja, de nem kizárt, hogy az U18-as gárdába lép előre.

Farkas Erik Liverpoolon belül válthat

Noha az ifjú játékos a korosztályos csapatokban Angliát erősíti, nem kizárt, hogy felnőttként mégis a magyar válogatottban látjuk majd őt. Erről neki kell majd döntenie.