Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a pécsi futballcsalád legendája

Hétfőn hozták nyilvánosságra a szomorú hírt, hogy életének 69. évében elhunyt Hámori László, a PMSC egykori csatára. A PMFC Facebook-oldalán osztották meg a gyászhírt, majd ezután beszámoltak arról, hogy a saját nevelésű támadó 1956. december 23-án született Pécsett, a pályafutását pedig a PMSC színeiben kezdte, ahol később a felnőtt csapatot is erősítette, miközben ifjúsági válogatottként is szerepelt.

Elhunyt a pécsi futballcsalád legendája / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt Hámori László, gyászol a pécsi futballcsalád

Hámori László a pécsi időszaka alatt, 1974 és 1977 között, összesen 24 első- és másodosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára, valamint tagja volt az 1976/1977-es másodosztályú bajnokcsapatnak. Aktív karrierje során később a Dunaújvárosi Kohász, a Honvéd Kossuth KFSE, a Budapesti Honvéd, a Komlói Bányász, a Pécsi BTC, a Kaposvári Rákóczi és a Pécsi VSK együtteseiben is játszott.

Hámori László 2025. szeptember 20-án hunyt el. Emlékét tisztelettel megőrizzük, nyugodjék békében!

- zárták a bejegyzést, amely alá csakhamar számtalan hozzászólás érkezett, melyekben az egykori csatár emléke előtt tisztelegtek.