Azt hitték, belehalt a műtétbe az ismert focista, majd váratlan dolog történt

Éric Abidal
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 12:30
pletykahalálhírBarcelona
Vírusként terjedt el a hír, hogy a szervátültetés szövődményei miatt életét vesztette. Éric Abidal megcáfolta a haláláról szóló pletykákat.
Megcáfolta a haláláról szóló híreket Éric Abidal. A Barcelona egykori francia válogatott védőjénél korábban rákot diagnosztizáltak, szervátültetésen is átesett, de a hétvégén terjedő pletykákból semmi nem igaz.

Éric Abidal és Lionel Messi a Barcelona játékosaként
Megcáfolta a haláláról szóló híreket Éric Abidal (balra) Fotó: Shaun Botterill / Getty Images

Vírusként terjedt el a hír, hogy a 46 éves Abidal életét vesztette a hétvégén. Mint ismert, a francia focistát még 2011-ben diagnosztizálták májrákkal, a daganatot pedig még abban az évben eltávolították. Rá egy évre szervátültetésre kényszerült, mielőtt visszatért a pályára.

Éric Abidal mindent cáfol

A pletykák szerint a Barcelona korábbi játékosa a 2012-es májátültetésének szövődményeibe halt bele a hétvégén, Abidal azonban a saját közösségi oldalán gyorsan tisztázta a dolgot.

Néhány pletykának soha nem lenne szabadna megszületnie. Itt vagyok a családommal, és minden rendben van. A tisztelet elengedhetetlen

 – fogalmazott az Instagramon a francia védő. Hozzátette, leginkább a családja és a gyerekei miatt dühíti a haláláról terjedő pletyka.

Jól vagyok, élek és virulok. Köszönöm a támogatásotokat és az aggódó üzeneteket. Koncentráljunk arra, ami igazán számít

 – idézi Abidal szavait a Mirror.

A francia focista bejegyzése után megkönnyebbültek a szurkolók. Éric Abidal – aki 15 trófeát nyert a Barcelonával – 2018 és 2020 között sportigazgatóként is tevékenykedett klubnál, miután befejezte a pályafutását, jelenleg pedig ugyanilyen pozíciót tölt be az dubaji Al Wasl SC-nél.


 

 

