Máris újra szerelmes? Félreérthető pózban fotózták Diogo Jota özvegyét

Különös fotóval jelent meg egy portugál bulvármagazin. A július 3-án autóbalesetben elhunyt liverpooli támadó legjobb barátja, Ruben Neves kiborult miután a portugál TV Guia magazin megkérdőjelezte Diogo Jota özvegyével, Rute Cardosóval való szoros, baráti kapcsolatát. A címlap tetején közzétett fotón úgy tűnik, mintha Jota honfitársa romantikus kapcsolatban állna a tragikus sorsú liverpooli sztár özvegyével, viszont minden bizonnyal ez csupán egy baráti pillanatban elkapott, félreérhető fotó volt.
Keveseket rázott meg annyira Diogo Jota halála, mint a korábbi Wolves-csapatkapitány Nevest. A portugál játékost a temetésen is láthattunk gyászolni, illetve a jelenlegi csapata, az al-Hilal mérkőzése előtt is elsírta magát barátja megemlékezésén. Neves több mint egy évtizede elkötelezett kapcsolatban él feleségével, Debora Lourencóval, és a tragikus esemény óta folyamatosan támogatja barátja özvegyét és egész családját. Szerdán a TV Guia éppen erről a szoros kapcsolatról közölt egy cikket amelynek a következő címet adták:
Így támaszkodik Diogo Jota özvegye a férje legjobb barátjára
Ez önmagában még nem is kavart volna akkora port, viszont az anyaghoz egy olyan kép is társult, amelyen úgy tűnik, mintha Neves és Rute csókolózni készülnének. Azonban a fénykép valószínűleg akkor készült, amikor a két fél éppen megölelte egymást vagy esetleg barátilag megpuszilták egymás arcát.
Nem kellett sokat várni a válogatottban Jota mezszámát megöröklő Neves válaszára, aki érthető módon teljesen kiakadt a címlap nem túl burkolt utalásán.
Az a személy, aki ezt a képet tette a magazin címlapjára, nem érdemli meg a boldogságot. Több mint 11 éve vagyunk együtt a feleségemmel, boldogok vagyunk, és büszke vagyok a családra amit közösen építettünk. Mindent megtettünk, hogy a lehető legjobban segítsünk Ruténak és családjának. A fotó kiválasztása ugyanolyan boldogtalan, mint az a személy, aki készítette, és az a személy, aki posztolta.
– írta közösségi oldalán Ruben Neves
A TV Guia Instagram bejegyzése alatt is csupa olyan hozzászólás található amelyek elítélik a fotó használatát:
"Undorító, ezt a bejegyzést minél hamarabb törölni kellene" – szólt az egyik komment.
"Szégyellje magát aki ezt közzétette" – írta egy másik hozzászóló.
Jota és Neves a Porto, a Wolves és portugál nemzeti csapat színeiben is együtt játszottak, és összesen 164 alkalommal léptek közösen pályára. Neves a tragédia óta a vádlijára tetováltatott egy pillanatot, amikor épp Jotát öleli.
