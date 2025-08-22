Óriási botrány Diogo Jota miatt, napokkal a tragédia után lecsaptak a tolvajok

Vizsgálják azt az alapítványt, amelyet Diogo Jota halála után hoztak létre. Kiderült, hogy az érintett weboldalnak semmi köze nincs az elhunyt portugál játékos egykori klubjához vagy családjához. A Diogo Jota Alapítvány a futballista halála után három nappal kezdte el fogadni az adományokat, és eddig állítólag közel 50 000 fontot (nagyjából 23 millió forintot) gyűjtöttek össze.

Diogo Jota emlékét használták pénzszerzésre Fotó: Anadolu

Így használták Diogo Jota nevét

Az első ránézésre hivatalosnak tűnő weboldal, amely a diogojotafoundation.org címen működött, többek között a Liverpool, az UNICEF, az Allianz és a Portugál Fejlesztési Civil Szervezetek Platform logóját is felhasználta. A The Telegraph beszámolója szerint azonban amikor hivatalos megerősítést kértek az említett szervezetektől, három határozottan tagadta az érintettséget az ominózus oldallal. A Liverpool FC továbbá megerősítette, hogy Jota családja – köztük felesége, Rute Cardoso, akivel mindössze néhány nappal a tragikus eset előtt házasodott össze – és gyerekeik sem tudtak a weboldalról. Az oldal a botrány kirobbanása után már elérhetetlen.

Akkor kezdett igazán gyanússá válni az alapítvány, amikor a Jótékonysági Bizottság megerősítette, hogy még csak regisztrációs kérelmet sem nyújtottak be, annak ellenére, hogy állítólag New Yorkban, Londonban és Lisszabonban is vannak irodáik. Emellett az adományozókat minden kifizetésnél egy harmadik fél weboldalára irányították át, ahol kizárólag kriptovaluta használata volt engedélyezett.

Az alapítvány azt állítja, hogy már több ezer adag ételt osztott ki, és legalább 300 gyereket támogatott. Az oldal leírásában pedig a következőket olvashatjuk:

A labdarúgás, az oktatás és a remény erején keresztül visszük tovább azt a fényt, amit Diogo Jota hagyott maga után – lehetőséget, örömöt és maradandó hatást teremtve városa, Gondomar fiataljai és más közösségek számára is. A Diogo Jota Alapítvány 2025-ben jött létre egyetlen céllal: hogy méltó módon ünnepelje Diogo elképesztő útját, és hogy ezt a szellemiséget továbbadja. Ingyenes focitáborokon és utánpótlás-edzéseken keresztül kínálunk lehetőséget a fiatal tehetségeknek hátrányos helyzetű közösségekben. Helyi szervezetekkel együttműködve támogatjuk az egészséget, a befogadást és a fiatalok aktív részvételét a régiókban.

A Liverpool a közelmúltban a következőket közölte a szurkolókkal az adományokkal kapcsolatban: