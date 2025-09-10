Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Se szó, se beszéd, Cristiano Ronaldo stílusosan hagyta el Magyarországot

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 19:40
Portugáliavb-selejtező
Nem sokáig időzött Budapesten a portugál válogatott vezére, miután csapata 3–2-re legyőzte a magyarokat a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezőn. Cristiano Ronaldo egy tizenegyesből is betalált, majd a lefújás után felszállt saját luxusrepülőjére, és elegánsan távozott az országból.

A mérkőzés után Cristiano Ronaldo nem kereste a rivaldafényt, nyilatkozatot sem adott – a pályán megmutatta, amit akart, góljával hozzájárult a portugálok 3-2-es sikeréhez, majd a lehető legstílusosabban hagyta el Magyarországot. A világ egyik leggazdagabb és legismertebb sportolója nem egyszerű menetrend szerinti járattal tért vissza, hanem a neki személyre szabott Gulfstream G650 típusú magángépével.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo tizenegyes góllal jártult hozzá a portugálok győzelméhez a magyar válogatott ellen Fotó: Alexandra Fechete/MB Media

Cristiano Ronaldo luxusgéppel hagyta el Magyarországot 

Ez a gép a luxus csúcsa: értéke 75 millió dollár, vagyis közel 28 milliárd forint. Összesen 19 utas fér el rajta, belső kialakítása pedig a legnagyobb kényelmet biztosítja – nem hiányozhat a fedélzetről a saját multimédiás rendszer, a telefon, és természetesen a fedélzeti Wi-Fi sem. Az utazási élményt tovább fokozza, hogy a repülő 7500 tengeri mérföldes hatótávolságával bármikor interkontinentális utakat is könnyedén teljesít.

A Gulfstream azonban nemcsak teljesítményével, hanem személyre szabott megjelenésével is kitűnik. A gépen feltűnik Ronaldo ikonikus CR7 márkajelzése, ami tökéletesen illik a portugál sztár imázsához. Ahogy a pályán minden mozdulata, úgy a pályán kívüli életstílusa is precízen felépített: a luxus és az elegancia a mindennapjai részét képezik.

@csongor____ #ronaldo #hungary #badmood #budapest #portugal ♬ son original - FLO‼️

A klasszis tehát nemcsak góljai miatt vonzza a figyelmet, hanem minden egyes megmozdulása is eseményszámba megy. Most sem volt ez másképp: a Puskás Arénából egyenesen saját repülőjéhez sietett, majd szinte nyom nélkül távozott Budapestről – stílusosan, elegánsan, nagyon is „Ronaldo-módra”.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
