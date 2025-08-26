Bajnoki előtt bukott le a focista: 25 milliós órával jelent meg Dzsudzsák Balázs

Érdekes óra volt Dzsudzsák Balázs kezén a hétvégi Puskás Akadémia-DVSC NB I-es bajnoki mérkőzés előtt, amire a Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal szakértője szerint is érdemes volt ránézni. A 109-szeres válogatott focista egy Patek Philippe Aquanaut márkájú ékszert hordott a csuklóján, amelynek pontos értékére is fény derült.

Dzsudzsák Balázs karóráját jelenleg 25 millió forintért árulják a piacon Fotó: Facebook / DVSC

Dzsudzsák órájának szíja dombornyomott, ahogy a számlapja is, de az érdekesség, hogy bár ez alapvetően köralakú, a lünetta mégis szögletesített.

Ezekből szerintem, már így felsorolásszinten is kitalálható, hogy ez egy Patek Philippe Aquanaut, a lünettája erősen sárgállik, szóval nem nagy megfejtés, hogy a Rose Gold kiadás lesz az, amit a DVSC csapatkapitánya visel, ami az 5167R-001

– fogalmazott a szakértő.

Hozzátette, a márka ezt a modellt 2009 óta gyártja. A DVSC focistájának kezén is látható csokiszínű számlapos és szíjas kiadást egy stílusos rózsaszín arany tokban árusítják.

Ennek a jelenlegi piaci ára 65.000 euró, ami kb. 25 millió forintot jelent

– árulta el a szakértő.