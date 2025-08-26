Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bajnoki előtt bukott le a focista: 25 milliós órával jelent meg Dzsudzsák Balázs

karóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 13:00
DVSCDzsudzsák Balázs
Érdekes ékszerrel a csukolóján fotózták le a DVSC csapatkapitányát. Dzsudzsák Balázs karóráját jelenleg 25 millió forintért árulják a piacon.

Érdekes óra volt Dzsudzsák Balázs kezén a hétvégi Puskás Akadémia-DVSC NB I-es bajnoki mérkőzés előtt, amire a Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal szakértője szerint is érdemes volt ránézni. A 109-szeres válogatott focista egy Patek Philippe Aquanaut márkájú ékszert hordott a csuklóján, amelynek pontos értékére is fény derült.

Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs karóráját jelenleg 25 millió forintért árulják a piacon Fotó: Facebook / DVSC

Dzsudzsák órájának szíja dombornyomott, ahogy a számlapja is, de az érdekesség, hogy bár ez alapvetően köralakú, a lünetta mégis szögletesített.

Ezekből szerintem, már így felsorolásszinten is kitalálható, hogy ez egy Patek Philippe Aquanaut, a lünettája erősen sárgállik, szóval nem nagy megfejtés, hogy a Rose Gold kiadás lesz az, amit a DVSC csapatkapitánya visel, ami az 5167R-001

– fogalmazott a szakértő.

Hozzátette, a márka ezt a modellt 2009 óta gyártja. A DVSC focistájának kezén is látható csokiszínű számlapos és szíjas kiadást egy stílusos rózsaszín arany tokban árusítják.

Ennek a jelenlegi piaci ára 65.000 euró, ami kb. 25 millió forintot jelent

– árulta el a szakértő.

Dzsudzsák Balázs bombaformában van

Kiváló formában kezdte az NB I 2025/26-os kiírását Dzsudzsák Balázs. A DVSC 38 éves csapatkapitánya az első fordulóban azonnal góllal járult hozzá csapata pontszerzéséhez a Zalaegerszeg elleni 3-3-as döntetlen alkalmával, majd az MTK ellen 1-0-ra megnyert találkozón gólpasszt adott. Ezután a Kazincbarcika ellen 2-1-es siker alkalmával tizenegyest értékesített, legutóbb pedig a Puskás Akadémia ellen talált be, és gólpasszt adott a 3-1-re megnyert bajnokin.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu