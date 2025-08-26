Bajnoki előtt bukott le a focista: 25 milliós órával jelent meg Dzsudzsák Balázs

Érdekes óra volt Dzsudzsák Balázs kezén a hétvégi Puskás Akadémia-DVSC NB I-es bajnoki mérkőzés előtt, amire a Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal szakértője szerint is érdemes volt ránézni. A 109-szeres válogatott focista egy Patek Philippe Aquanaut márkájú ékszert hordott a csuklóján, amelynek pontos értékére is fény derült.
Dzsudzsák órájának szíja dombornyomott, ahogy a számlapja is, de az érdekesség, hogy bár ez alapvetően köralakú, a lünetta mégis szögletesített.
Ezekből szerintem, már így felsorolásszinten is kitalálható, hogy ez egy Patek Philippe Aquanaut, a lünettája erősen sárgállik, szóval nem nagy megfejtés, hogy a Rose Gold kiadás lesz az, amit a DVSC csapatkapitánya visel, ami az 5167R-001
– fogalmazott a szakértő.
Hozzátette, a márka ezt a modellt 2009 óta gyártja. A DVSC focistájának kezén is látható csokiszínű számlapos és szíjas kiadást egy stílusos rózsaszín arany tokban árusítják.
Ennek a jelenlegi piaci ára 65.000 euró, ami kb. 25 millió forintot jelent
– árulta el a szakértő.
Kiváló formában kezdte az NB I 2025/26-os kiírását Dzsudzsák Balázs. A DVSC 38 éves csapatkapitánya az első fordulóban azonnal góllal járult hozzá csapata pontszerzéséhez a Zalaegerszeg elleni 3-3-as döntetlen alkalmával, majd az MTK ellen 1-0-ra megnyert találkozón gólpasszt adott. Ezután a Kazincbarcika ellen 2-1-es siker alkalmával tizenegyest értékesített, legutóbb pedig a Puskás Akadémia ellen talált be, és gólpasszt adott a 3-1-re megnyert bajnokin.
