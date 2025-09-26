Hemzsegtek a hírességek a Fradi-Plzen meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni

A Fradi-Plzen mérkőzés nemcsak a pályán tartogatott izgalmakat, hanem a lelátón is: a Groupama Aréna igazi sztárparádénak adott otthont. A nézők között feltűnt Cooky, híres rádiós műsorvezető, aki kisfiával érkezett szurkolni, Lotfi Begi, Magyarország egyik legismertebb DJ-je, aki a bevonulás pillanatait örökítette meg, Sztana Alexandra, versenytáncos, aki a stadionból posztolt videót, valamint Kapu Tibor űrhajós, akit a közönség hangos tapssal köszöntött.

A Fradi-Plzen összecsapást igazi sztárparádé kísérte a Groupama Arénában, a zöld-fehérek pedig Pesic góljának köszönhetően 1–1-es döntetlent harcoltak ki (Fotó: Tumbász Hédi)

A Fradi-Plzen mérkőzésen egy különös vendég is megjelent

A díszpáholyban pedig egy egészen különleges vendég kapott helyet: Kapu Tibor űrhajós, aki idén nyáron második magyarként jutott a világűrbe. Megjelenése hatalmas tapsvihart váltott ki, a közönség szünetig egyértelműen neki szavazta meg az est legnagyobb ünneplését.

Kapu Tibort (akit a szőke hölgy takarásából is könnyen fel lehetett ismerni szakálláról) már a kezdés előtt kiszúrták a drukkerek, és többen le is fotózták a Fradi-Plzen előtt (Fotó: Tumbász Hédi)

Cooky az Instagramon is megosztott egy fotót a lelátóról, ahol kisfiával pózolt. A rádiós hozzátette: „Ma csak ketten, de akkor is nagyon szurkolunk” – hiszen bár szinte mindig vele tart felesége, Szécsi Debóra is, ezúttal igazi fiús program lett a Fradi–Plzen.

Szabó András „Csuti” ezúttal nem a stadionban, hanem otthonról, a tévé előtt szurkolt kedvenc csapatának, melyről közösségi médiájában posztolt.

Lotfi Begi az Instagram-történetében is jelezte, mennyire magával ragadta a hangulat: a bevonulás pillanatait és a szurkolótábor lelkesedését örökítette meg, melyet IDE kattintva tekinthetsz meg.

A versenytáncos Sztana Alexandra a Groupama Aréna falai között pózolt, és erről egy rövid videót is feltöltött közösségi oldalára.