BL-meccsek: egy helyen az összes szerdai eredmény

Bajnokok Ligája
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 05:15
BL-meccsSzoboszlai Dominik
Szerdán hat mérkőzéssel folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája. Szoboszlai Dominik pazar szöglete után szerezte meg a győztes gólt a Liverpool. A szerdai BL-meccsek sok gólt hoztak.
HWK
A szerző cikkei

A Liverpool 3-2-re verte az Atlético Madridot szerda este. A mérkőzés a 90. percben 2-2-re állt, amikor a ráadás perceiben Szoboszlai Dominik szöglete után Van Dijk fejelt a hálóba. A Bayern München otthon győzte le a klubvilágbajnok Chelsea-t, míg a BL-címvédő PSG négyet vágott az Atalantának. A BL-meccsek csütörtökön folytatódnak.

Szerdai BL-meccsek: Van Dijk győztes gólt szerzett
Szerdai BL-meccsek: Van Dijk győztes gólt szerzett Fotó: AFP

BL-meccsek, alapszakasz, 1. forduló:

Olimpiakosz (görög)-Pafosz (ciprusi) 0-0
piros lap: Bruno (26., Pafosz)

Slavia Praha (cseh)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0)
gól: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)

Paris Saint-Germain (francia) - Atalanta (olasz) 4-0 (2-0)
gól: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), Mendes (51.), Ramos (91.)

Bayern München (német)-Chelsea (angol) 3-1 (2-1)
gól: Chalobah (20., öngól), Kane (26., 63., az elsőt tizenegyesből), illetve Palmer (29.)

Liverpool FC (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (2-1)
gól: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (92.) illetve Llorente (45+3., 81.)

AFC Ajax (holland)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-1)
gól: Thuram (42., 47.)

 

 

