BL-meccsek: egy helyen az összes szerdai eredmény

A Liverpool 3-2-re verte az Atlético Madridot szerda este. A mérkőzés a 90. percben 2-2-re állt, amikor a ráadás perceiben Szoboszlai Dominik szöglete után Van Dijk fejelt a hálóba. A Bayern München otthon győzte le a klubvilágbajnok Chelsea-t, míg a BL-címvédő PSG négyet vágott az Atalantának. A BL-meccsek csütörtökön folytatódnak.

Szerdai BL-meccsek: Van Dijk győztes gólt szerzett Fotó: AFP