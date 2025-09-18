BL-meccsek: egy helyen az összes szerdai eredmény

A Liverpool 3-2-re verte az Atlético Madridot szerda este. A mérkőzés a 90. percben 2-2-re állt, amikor a ráadás perceiben Szoboszlai Dominik szöglete után Van Dijk fejelt a hálóba. A Bayern München otthon győzte le a klubvilágbajnok Chelsea-t, míg a BL-címvédő PSG négyet vágott az Atalantának. A BL-meccsek csütörtökön folytatódnak.
Olimpiakosz (görög)-Pafosz (ciprusi) 0-0
piros lap: Bruno (26., Pafosz)
Slavia Praha (cseh)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0)
gól: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)
Paris Saint-Germain (francia) - Atalanta (olasz) 4-0 (2-0)
gól: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), Mendes (51.), Ramos (91.)
Bayern München (német)-Chelsea (angol) 3-1 (2-1)
gól: Chalobah (20., öngól), Kane (26., 63., az elsőt tizenegyesből), illetve Palmer (29.)
Liverpool FC (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (2-1)
gól: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (92.) illetve Llorente (45+3., 81.)
AFC Ajax (holland)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-1)
gól: Thuram (42., 47.)
