Eufrozina, Kende névnapja

Buzsik Borka kislányával mutatta meg, itt élnek Szoboszlai Dominikkal

Buzsik Borka
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 18:20
kislánySzoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik felesége újabb meghitt fotót osztott meg. Buzsik Borka kislánya csodás környezetben él szüleivel.
SK
A szerző cikkei

Idilli környezetben ment sétálni Angliában a sportoló családja. Buzsik Borka kislánya csodaszép baba. Szoboszlai Dominik felesége egyre több fotót oszt meg a júliusban született csöppségről. Múlt vasárnap a füves kertben levegőzött a pici, hétfőn egy kávézóban voltak az anyukájával, majd kedden Dominik és Borka között volt a kislányuk.

Szoboszszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya idén nyáron született
Szoboszszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya idén nyáron született Fotó: Markovics Gábor

A keddi fotó történelmi volt, hiszen ez volt az első kép hármójukról, amikor a picit egész alakban láthattuk.

Buzsik Borka kislánya élvezi a napsütést

Szerdán Buzsik Borka odahaza az őszi napsütésben, otthonuk mellett sétáltatta a kisbabát, az erről készült képet 24 óráig ezen a linken nézheted meg. Szoboszlai korábban elmondta, Liverpoolba csak edzésekre és meccsekre jár, de nem ott élnek. Az otthonuk a város és Manchester között van egy nyugodt kervárosi részben.

 

