Buzsik Borka kislányával mutatta meg, itt élnek Szoboszlai Dominikkal

Idilli környezetben ment sétálni Angliában a sportoló családja. Buzsik Borka kislánya csodaszép baba. Szoboszlai Dominik felesége egyre több fotót oszt meg a júliusban született csöppségről. Múlt vasárnap a füves kertben levegőzött a pici, hétfőn egy kávézóban voltak az anyukájával, majd kedden Dominik és Borka között volt a kislányuk.
A keddi fotó történelmi volt, hiszen ez volt az első kép hármójukról, amikor a picit egész alakban láthattuk.
Szerdán Buzsik Borka odahaza az őszi napsütésben, otthonuk mellett sétáltatta a kisbabát, az erről készült képet 24 óráig ezen a linken nézheted meg. Szoboszlai korábban elmondta, Liverpoolba csak edzésekre és meccsekre jár, de nem ott élnek. Az otthonuk a város és Manchester között van egy nyugodt kervárosi részben.
