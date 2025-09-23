Meglepő helyen tűnt fel Buzsik Borka és tündéri kislánya a mérkőzés előtt

Szoboszlai Dominik szerelme, Buzsik Borka az Instagram-történetében osztotta meg a meghitt pillanatot, amely azonnal levette a követőket a lábukról. A fotón a babakocsi kényelméből aprócska kezecske kandikál ki, a háttérben pedig friss croissantok és sütemények sorakoznak a kávézó pultjában. A könnyed, csajos hangulatot Borka felirata is erősítette: „coffee dates” azaz "kávés randik" egy szívecskével kiegészítve.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ismét egy szívmelengető képet osztott meg kislányukról a közösségi médián

Fotó: Instagram

A poszt egyszerre sugárzik eleganciát és természetességet, hiszen Buzsik Borka ismét bebizonyította, hogy a mindennapok rohanásában is megtalálja azokat a pillanatokat, amelyek a kis családjukról szólnak. Nem először mutatja meg, mennyire otthonosan mozog az anyaszerepben, követői pedig rendre dicsérik harmóniáját és kifinomult stílusát.

Buzsik Borka randis Instagram-történetét IDE vagy a bejegyzésre kattintva tekintheted meg.

Szoboszlai felesége, Buzsik Borka és kislányuk is ott lehet a mai mérkőzésen

Az már korábban eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik nem játszik ma a Southampton elleni Ligakupa meccsen (21:00, Tv: Match4), így nem kizárt, hogy hármasban együtt nézik a találkozót. Szoboszlai felesége és kislánya a nyugalmat és a meghittséget képviseli. Ez az egyensúly sokak számára irigylésre méltó: a világklasszis futballkarrier és a boldog családi háttér tökéletes harmóniája.