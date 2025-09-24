Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka ismét ünnepelnek, újabb örömhírt osztottak meg

A Liverpoolnál idén tényleg bébibumm van. Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch után most Alexis Mac Allister is apuka lett. Az argentin középpályás a Liga-kupa mérkőzés után (2-1) osztotta meg a hírt, hogy megszületett első gyermeke, egy kislány, aki a gyönyörű Alaia nevet kapta.

Újabb kislány született a vörösök családjában, Szoboszlai Dominik (balra) után most Mac Allister ünnepelhet Fotó: Andrew Powell

A megható Instagram-posztban Mac Allister hosszasan mesélt arról, milyen erőt és kitartást látott párján a szülés órái alatt. Több mint tizennyolc órán keresztül küzdött, hogy világra hozza közös kislányukat, és a futballista szavai tele voltak tisztelettel és rajongással. Soraiból sugárzott az az őszinte férfi büszkeség, amikor valaki először válik apává, és megtapasztalja, hogy egyetlen pillanat alatt mennyire meg tud változni az élet.

A szívhez szóló üzenet mellé egy bensőséges fekete-fehér fotót is csatoltak: a képen a szülők kezei gyengéden ölelik körbe az apró baba fejét, mintha azt üzennék a világnak, hogy ettől a perctől kezdve mindennél jobban vigyáznak rá.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is gratulált az újdonsült szülőnek

A poszt pillanatok alatt több tízezer kedvelést kapott, a kommentek között pedig ismert futballisták és barátok gratulációi is megjelentek. Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka sem maradtak ki a jókívánságok sorából, akik szívből üdvözölték az újdonsült szülőket.

És ha valaki, hát Mac Allister biztosan jó tanácsokat kaphat majd csapattársaitól: Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch is kislányos apukák lettek idén, így már ketten is tudják, milyen az első időszak minden szépsége és kihívása. Könnyen lehet, hogy a Liverpool öltözőjében mostantól nemcsak a meccsekről és edzésekről esik szó, hanem arról is, ki hogyan altat, vagy milyen titkos trükkel lehet megnyugtatni egy újszülöttet.