„Szoboszlai örökös gólveszélyt jelent” - Bodrogi Gyula nagyon szurkol a magyar válogatottnak

Otimistán várja a magyar válogatott soron következő világbajnoki selejtezőit Bodrogi Gyula. A Nemzet Színésze szerint itt az esély, hogy szombaton (20.45., tv: M4 Sport) visszavágjunk az íreknek a tavalyi vereségért.

Bodrogi Gyula optimistán várja a vb-selejtezőket Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az ír-magyar-portugál-örmény csoportban képtelenség tippelni a végső sorrendre, de optimista vagyok a magyar válogatott első mérkőzése kapcsán. Emlékszem, amikor tavaly 2-1-re kikaptunk az írektől Dublinban, de félre a múlttal, most itt az esély a visszavágásra!

– fogalmazott a Bors kérdésére a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művész.

Ezt a véleményét elsősorban arra alapozza, hogy Szoboszlai Dominik vasárnap emlékezetes gólt szerzett az Arsenal ellen.

Látszik, hogy a Liverpool futballistája jó passzban van. Távolról is képes betalálni, mert olyan kifinomult a lövőtechnikája. Az Arsenal ellen úgy találta el a labdát, hogy az a kapufát érintve jutott a hálóba. Hasonlóra Dublinban is lesz esélye, mert ha igazán jól megcsavarja a labdát, az örökös gólveszély, elvégre ez az ő egyik specialitása.

Bodrogi Gyula a Fradira is figyel

A Fradit gyermekkora óta kedvelő Bodrogi Gyula figyelemmel kíséri a zöld-fehérek bajnoki menetelését is.

A Debrecenben aratott 3-0-s győzelem fő részese Varga Barnabás volt. Jó előjel, hogy Dublin előtt kiemelkedő formában futballozik. Olyan pontosan lövi el a labdát, amire a kapusnak sokszor nincs ellenszere. A vasárnap esti NB I-es találkozón szerzett második gólja különleges, hiszen éppen csak befért a labda a bal alsó sarokba. Ő is szerepelt a szóban forgó, írek elleni tavalyi meccsen, akkor nem volt szerencséje, de most érzi a kaput. Az ír védőknek is feladja majd a leckét, ritka az olyan támadó, aki a levegőben és a földön is ennyire hatékony

– jellemzett a 91 éves színművész.