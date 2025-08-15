Bodrogi Gyulát ismét műteni kellett: Megjártam a poklok poklát!

A tavalyi év nem valami szerencsésen zárult a nemzet színésze számára, ugyanis karácsony előtti nap a párjával vendégségből indultak haza, amikor a művész a kivilágítatlan lépcsőházban leesett a lépcsőn és súlyos baleset érte: combcsonttörést szenvedett. Korábban már részletesen írtunk Bodrogi Gyula balesete kapcsán. Szerencsére azonnal kórházba szállították és onnantól csak a gyógyulásra koncentrált a Kossuth-díjas színész.

Túlzás nélkül lehet mondani, hogy egy ország szorított Bodrogi Gyula gyógyulásáért. A 90 éves színész súlyos balesetét követően azonnal műteni kellett, majd újra meg kellett tanulnia járni. A Tények most az otthonában kereste fel a legendát. Bodrogi a tőle megszokott kedélyes hangulatban mesélt az állapotáról, megpróbáltatásairól és arról most hogyan érzi magát. A kanapén pedig természetesen a felesége, Angéla is ott ült mellette.



