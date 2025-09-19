Berágtak Liverpoolban, Arne Slotot keményen számonkérték

A nyitómeccs, a Szuperkupa elvesztése óta eddig hibátlan a Liverpool az idei szezonban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese négy bajnokit nyert meg, s a Bajnokok Ligájában is győzelemmel kezdett. Két dolog azonban feltűnő: egyrészt elmaradnak a sima győzelmek, a Pool csak a hajrában nyeri a meccseket. A másik pedig, hogy a gárda eddig kétszer engedte vissza ellenfelét 2-0-s vezetés után. Arne Slot vezetőedző ezügyben kapott kritikákat.

Arne Slot kellemetlen kérdéseket kapott Fotó: Molly Darlington

A Vörösök a bajnokságban a Bournemouth és Newcastle, a BL-ben az Atlético Madrid ellen vezettek 2-0-ra, majd ellenfelük visszajött 2-2-re. A Liverpool ezeket a meccseket is megnyerte végül a hajrában. Arne Slotot a pénteki sajtótájékoztatón több újságíró is számonkére, hogy nem riasztó-e ez a tendencia?

"Öt meccsről beszélünk, egyelőre nehéz komoly következményeket levonni. Az biztos, hogy kétgólos előnyben is támadunk, gólokat akarunk lőni. Ilyenkor a középpályán Ryan Gravenberch a szűrő egyedül, lehet, hogy picit lazábban vagyunk, s az ellenfél kontrából büntet. Ez történt szerdán az Atlético ellen is. Sosem fogom visszaállítani a csapatomat őrizni az eredményt, pláne nem hazai közönség előtt" – mondta Slot. A holland szakember a következő, kétgólos vezetésre vonatkozó kérdésnél viccesen a saját kirúgásáról is beszélt.

Tudom, hogy a médiát csak az eredmény érdekli, a szurkolót is. Sőt, számunkra is fontosak az eredmények, nélkülük lehet, hogy jövő hétfőn már nem is én ülnék itt önök előtt. Bár ez azért túl korai lenne

– mosolygott a vezetőedző.

Arne Slot így ünnepelte az Atlético 3-2-es legyőzését Fotó: NurPhoto

Csábi József is beszélt a Liverpoolról

A magyar válogatott korábbi védője, az NB I-es bajnok Csábi József a Metropolnak beszélt arról, mitől lehet az, hogy Szoboszlaiék nem nyugodhatnak meg kétgólos előnyben.

"Amikor egy csapat kettő-nullára vezet, magabiztosabbá válnak a játékosai, ami visszaüthet. Ellenben a kétgólos hátrányba került csapat tagjai görcs nélkül, minden mindegy alapon futballozhatnak, nyugodtan kockáztathatnak, és ha ez bejön, pszichésen egyetlen gól után fordulhat a kocka: a már csak egy találattal vezető gárda kapkodni kezd, a másik megérzi az esélyt és akár egyenlíthet vagy fordíthat is. A Liverpool nagy erejének érzem, hogy akárhányszor jött vissza az ellenfele a meccsbe, mégis meg tudta azokat nyerni a hajrában" – érvelt Csábi József.