Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Berágtak Liverpoolban, Arne Slotot keményen számonkérték

Arne Slot
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 19:50
liverpooleverton
Úgy tűnik, a sorozatos győzelmek ellenére sem lehet nyugodt a Liverpool vezetőedzője. Arne Slot amiatt magyarázkodott, hogy csapata sorozatban adja le a kétgólos előnyöket.

A nyitómeccs, a Szuperkupa elvesztése óta eddig hibátlan a Liverpool az idei szezonban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese négy bajnokit nyert meg, s a Bajnokok Ligájában is győzelemmel kezdett. Két dolog azonban feltűnő: egyrészt elmaradnak a sima győzelmek, a Pool csak a hajrában nyeri a meccseket. A másik pedig, hogy a gárda eddig kétszer engedte vissza ellenfelét 2-0-s vezetés után. Arne Slot vezetőedző ezügyben kapott kritikákat.

Arne Slot kellemetlen kérdéseket kapott
Arne Slot kellemetlen kérdéseket kapott Fotó: Molly Darlington

A Vörösök a bajnokságban a Bournemouth és Newcastle, a BL-ben az Atlético Madrid ellen vezettek 2-0-ra, majd ellenfelük visszajött 2-2-re. A Liverpool ezeket a meccseket is megnyerte végül a hajrában. Arne Slotot a pénteki sajtótájékoztatón több újságíró is számonkére, hogy nem riasztó-e ez a tendencia?

"Öt meccsről beszélünk, egyelőre nehéz komoly következményeket levonni. Az biztos, hogy kétgólos előnyben is támadunk, gólokat akarunk lőni. Ilyenkor a középpályán Ryan Gravenberch a szűrő egyedül, lehet, hogy picit lazábban vagyunk, s az ellenfél kontrából büntet. Ez történt szerdán az Atlético ellen is. Sosem fogom visszaállítani a csapatomat őrizni az eredményt, pláne nem hazai közönség előtt" – mondta Slot. A holland szakember a következő, kétgólos vezetésre vonatkozó kérdésnél viccesen a saját kirúgásáról is beszélt.

Tudom, hogy a médiát csak az eredmény érdekli, a szurkolót is. Sőt, számunkra is fontosak az eredmények, nélkülük lehet, hogy jövő hétfőn már nem is én ülnék itt önök előtt. Bár ez azért túl korai lenne

– mosolygott a vezetőedző.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
Arne Slot így ünnepelte az Atlético 3-2-es legyőzését Fotó: NurPhoto

 

Csábi József is beszélt a Liverpoolról

A magyar válogatott korábbi védője, az NB I-es bajnok Csábi József a Metropolnak beszélt arról, mitől lehet az, hogy Szoboszlaiék nem nyugodhatnak meg kétgólos előnyben.

"Amikor egy csapat kettő-nullára vezet, magabiztosabbá válnak a játékosai, ami visszaüthet. Ellenben a kétgólos hátrányba került csapat tagjai görcs nélkül, minden mindegy alapon futballozhatnak, nyugodtan kockáztathatnak, és ha ez bejön, pszichésen egyetlen gól után fordulhat a kocka: a már csak egy találattal vezető gárda kapkodni kezd, a másik megérzi az esélyt és akár egyenlíthet vagy fordíthat is. A Liverpool nagy erejének érzem, hogy akárhányszor jött vissza az ellenfele a meccsbe, mégis meg tudta azokat nyerni a hajrában" – érvelt Csábi József.

Arne Slot örömhírről számolt be

A sajtótájékoztatón egy sérült felépüléséről is beszámolt a menedzser. A középpályás Curtis Jones újra a kerettel edz, így jelenleg mindenki egészséges Liverpoolban. A Premier League ötödik fordulójában szombaton Liverpool-Everton meccset rendeznek (13.30, Tv: Spíler1 Tv)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu