Két magyar a Liverpool kezdőcsapatában, történelmi döntő Angliában

A Liverpool története során 25. alkalommal játszik a Szuperkupáért, eddig 11-szer hódította el a trófeát, legutóbb 2022-ben. Olyan még nem fordult elő a Szuperkupa történetében, hogy két magyar játékos szerepeljen az egyik résztvevő kezdőcsapatában, de most ez is megtörténik!

Kerkez Milos (6) az első tétmeccsére készül a Liverpoolban Fotó: Carl Recine

A liverpooli tizenegyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lehetőséget kap, utóbbinak ez lesz az első tétmérkőzése új klubja színeiben.

Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Jones, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike.

Az angol Szuperkupa legutóbbi hat kiírásából négyben is tizenegyesek döntöttek a trófeáról, az előző két idényben mindkétszer így avattak győztest. A Crystal Palace és a Liverpool története során egyszer mérkőzött meg egymással semleges helyszínen, 1990-ben az FA Kupa elődöntőjében a Villa Parkban 4-3-ra nyertek a fővárosiak.