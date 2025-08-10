Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Két magyar a Liverpool kezdőcsapatában, történelmi döntő Angliában

Szuperkupa
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 15:01 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 10. 15:02
Kerkez MilosCrystal PalaceSzoboszlai DominikFC Liverpool
A bajnok FC Liverpool az FA Kupa-győztes Crystal Palace-szal találkozik vasárnap a labdarúgó angol Szuperkupa-meccsen.

A Liverpool története során 25. alkalommal játszik a Szuperkupáért, eddig 11-szer hódította el a trófeát, legutóbb 2022-ben. Olyan még nem fordult elő a Szuperkupa történetében, hogy két magyar játékos szerepeljen az egyik résztvevő kezdőcsapatában, de most ez is megtörténik!

Liverpool v Athletic Club Bilbao - Pre-Season Friendly
Kerkez Milos (6) az első tétmeccsére készül a Liverpoolban Fotó: Carl Recine

A liverpooli tizenegyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lehetőséget kap, utóbbinak ez lesz az első tétmérkőzése új klubja színeiben. 

Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Jones, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike.

Az angol Szuperkupa legutóbbi hat kiírásából négyben is tizenegyesek döntöttek a trófeáról, az előző két idényben mindkétszer így avattak győztest. A Crystal Palace és a Liverpool története során egyszer mérkőzött meg egymással semleges helyszínen, 1990-ben az FA Kupa elődöntőjében a Villa Parkban 4-3-ra nyertek a fővárosiak.

 

