"Ott a helyünk" - Varga Barnabás csodát ígér a BL-ben

Ellentétes félidők után kapott ki idehaza 3-1-re a Ferencváros a Bajnokok Ligájában. Az utolsó selejtezőkörben a zöld-fehérek Varga Barnabás góljával 1-0-ra vezettek az azeri Qarabag ellen, szünet után azonban a vendégek 3-1-re fordítottak.
A Fradi az első félidőben Varga Barnabás csodagóljával vezetett, a csatár szerint nincs veszve semmi, hiszen jövő szerdán van egy visszavágó Azerbajdzsánban.
Az első félidőben sem voltunk jobbak. Van esélyünk, de ennél sokkal jobban kell játszanunk. Meg kell mutatnunk, hogy nekünk van ott a helyünk a BL-ben. Idegenben bármi lehet, kétgólos hátrány nem a világ vége
- mondta a csatár a lefújás után.
Dibusz Dénes csapatkapitány már tudja a receptet a visszavágóra.
"A szünet után az ellenfél rúgta a gólokat, ez változott. Nem szabad keseregni. Jövő héten be kell rúgni az elsőt, aztán a másodikat, így visszajöhetünk a meccsbe"
- mondta a Fradi kapusa.
A Qarabag-Ferencváros meccset augusztus 27-én, szerdán rendezik Bakuban.
