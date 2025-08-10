Kiderültek a részletek Szoboszlai Dominik kislányáról; már a babakocsi is egy vagyon

A magyar futball büszkesége, Szoboszlai Dominik nemrég lett apa, és a boldogságuk határtalan. Felesége, Buzsik Borka egy egészséges kislánynak adott életet. Azóta a pici haza is érkezett. A fogadtatás szó szerint mesébe illő volt! A letisztult eleganciát képviselő modern otthonban minden a kis hercegnő érkezéséről szólt.
Hófehér babakocsiban tologatja kislányát Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a közösségi oldalára feltöltött friss fotóján.
Szoboszlai felesége friss Instagram-történetében mutatta meg, milyen mesés helyen sétál a kislányával, aki egy gyönyörű, hófehér babakocsi kényelmét élvezi. A csúcskategóriás, multifunkciós négykerekű többféle színben kapható, a legnépszerűbb magyarországi bababoltban 269 ezer forintba kerül abban a matt fekete színben, amilyet Borkáék kislánya is kapott.
Ez azonban csak a babakocsi vázának az ára!
A mózeskosarat és később majd az ülőrészhez a huzatot külön kell megvásárolni hozzá.
A Liverpoolé jelenleg a világ egyik legerősebb kerete, a Transfermakt össze is szedte ki mennyit keres jelenleg a klubban. Ha hinni lehet a mértékadó oldalnak, akkor magasan az élen van a két legenda, aki idén tavasszal hosszabbított: Mohamed Szalah és Virgil van Dijk. Euróban számolva az oldal 24 millió (9,6 milliárd forintot) ír Szalahnak, Van Dijk pedig évente 21 millió eurót (8,4 milliárd forint) vihet haza.
