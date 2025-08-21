Szoboszlai kimaradhat a kezdőcsapatból, ütött az igazság órája

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
2025. augusztus 21.
Most először lesz teljes a konkurenciaharc a Liverpool legjobb középpályásai között. Veszélyben Szoboszlai Dominik helye két végigjátszott meccs után?
Az új liverpooli csúcsigazolás, Florian Wirtz érkezésekor sokan már temették is Szoboszlai Dominikot, mondván: az eddigi támadó középpályás a német világklasszis miatt a Liverpool kispadjára fog szorulni a 2025/26-os szezonban. Ehhez képest a sokoldalú magyar légiós a korábbinál mélyebb szerepkörben ugyan, de remekelt az angol bajnokcsapat előszezonjában, majd – nem is rosszul! – végigjátszotta előbb a Crystal Palace elleni Szuperkupa-meccset (2-2 után, tizenegyesekkel 4-5) és a Bournemouth elleni Premier League-rajtot (4-2). Csakhogy az igazság órája hétfőn este (21.00, tv: Match4) jön el számára, amikor a Pool immár Ryan Gravenberchhel kiegészülve vendégeskedik a Newcastle United stadionjában.

Két kihagyott meccs után Gravenberch (jobbra) is bevethető: a Mac Allisterrel és Szoboszlaival alkotott triójukból valaki kimarad?
Két kihagyott meccs után Gravenberch (jobbra) is bevethető: a Mac Allisterrel és Szoboszlaival alkotott triójukból valaki kimarad? Fotó:  Getty Images

A holland védekező középpályás honfitársa, Arne Slot vezetőedző alapembere volt az előző szezonban. Az argentin világbajnokkal, Alexis Mac Allisterrel együtt leginkább ők tartották a frontot az előrébb tolt Szoboszlai mögött. Most, hogy Wirtz miatt a magyar sztár visszakerült korábbi – Jürgen Klopp idején megszokott – helyére, az edzőmeccsen jobbára Gravenberchhel alkotott párost a középpálya tengelyében. 

Visszatér Szoboszlai egyik posztriválisa

Aztán, mire Mac Allister felépült és fizikailag utolérte magát, a holland esett ki: előbb első gyermeke születése másnapján hagyta ki a Palace elleni mérkőzést a Wembleyben, majd egy korábbi eltiltását töltötte le a bajnoki szezonrajton az Anfielden. Előbbin Curtis Jones, utóbbin Mac Allister játszott Szoboszlai mellett.

Most azonban neki is elérkezik a szezonrajt: a newcastle-i folytatásra már csatlakozik Gravenberch is, így Slotnak döntenie kell, melyik ujjába harapjon. A Wirtz, Szoboszlai, Mac Alister, Gravenberch négyesből hagyjon-e ki valakit a kezdőcsapatából, vagy esetleg egyiküket más poszton vesse be (Wirtz például a bal szélen vagy akár visszavont középcsatárként is hasznos lehet), hogy a másik három beférjen a középpálya centrumában kialakított rendszerébe? Legkésőbb hétfőn este kiderül.

 

