Szoboszlai remekelt, a Liverpool drámai végjátékot produkált a rangadón

A Premier League második fordulójának zárómérkőzésén a Liverpool a Newcastle otthonába látogatott, ahol az előrejelzéseknek megfelelően parázs összecsapásra volt kilátás. Szoboszlai Dominik új szerepkört kapott, amelyet sikeresen megoldott, és Kerkez Milos is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott.

Szoboszlai (balra) csapattársa, Gravenberch gólja klubcsúcsot jelentett a Liverpool számára szerezte Fotó: Stu Forster

A Liverpool a nehéz kezdés ellenére Gravenberch góljával megszerezte a vezetést az első félidőben. A játékrész végén tovább nehezítette a hazaiak helyzetét, hogy Anthony Gordon egy durva belépő után piros lapot kapott, így a Newcastle emberhátrányban folytatta a mérkőzést. A második félidő elején Ekitike gyors találatával a Vörösök már kétgólos előnybe kerültek, ám a szarkákat sem a kiállítás, sem a kétgólos hátrány nem törte meg: az 57. percben Bruno Guimarães fejelt a kapuba, ezzel visszahozva a reményt a hazaiaknak.

Szoboszlai Dominik különleges szerepet kapott

Nem volt benne a meccsben, de a 88. percben váratlanul egyenlített a hazai csapat, Osula perdített a vendégek kapujába (2-2). Ettől lendületbe jött a Newcastle és emberhátrányban is kapujához szögezte a bajnoki címvédőt. A 90. percet követő tízperces ráadásban eleinte a Szarkák szorongattak, de a Liverpoolé volt az utolsó szó: Szalah jobbról centerezett, Szoboszlai átlépte a labdát, a 16 éves Ngumoha pedig a hálóba lőtte. A Liverpool 3-2-re nyert!

A magyar válogatott csapatkapitányára nem lehetett panasz, nagyszerűen helyt állt a számára szokatlan poszton. Szoboszlai Dominik hátul magabiztosan védekezett, több fontos szerelést bemutatott, elől pedig aktívan segítette a támadásokat. A Liverpool.com 7-es osztályzattal értékelte Szoboszlait, amellyel a mezőny legjobbjai közé tartozott. Kerkez Milos szintén erős teljesítményt hozott a bal oldalon: fegyelmezetten védekezett, és több alkalommal is felért a támadásokkal. Szoboszlaihoz hasonlóan ő is végig a pályán volt, így mindkét magyar futballista fontos szerepet játszott a Liverpool győzelmében.

A Liverpool legközelebb vasárnap kora délután lép pályára, 17:30-kor (Tv: Spíler 1) a tavalyi ezüstérmes, Arsenal együttesét fogja az Anfield Roadon.