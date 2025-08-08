Nincs remény, Szoboszlai Dominikra itt nem számít Arne Slot

Alaposan átalakult a Liverpool kerete a következő szezonra, főleg csatárposzton frissült fel. Érkezett a nyár legnagyobb igazolása, a támadó középpályás Florian Wirtz, aki a bal szélen is használható. A francia Hugo Ekitiké centerként jelent erősítést. Távozott ugyanakkor Luis Díaz, valamint Darwin Nunez, de a csatársorban szerepelt az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota is. A magyar drukkerek el tudják képzelni Szoboszlai Dominikot is a támadósorban, most kiderült, mit gondol erről Arne Slot menedzser.

Szoboszlai marad a középpályán Fotó: Simon Stacpoole/Offside

A holland menedzser a Crystal Palace elleni Szuperkupameccs előtt (vasárnap, 16.00, Tv: Spíler1) beszélt a keret átalakulásáról. Mint mondta, el kell fogadni, hogy Díaz és Nunez elmentek, aztán elkezdte sorolni, kikre számíthat elől. Még egy hátvéd neve is elhangzott, Szoboszlai Dominiké viszont nem.

Remek lehetőségeink vannak a támadósorban. Lássuk csak, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké, Federico Chiesa, Mohamed Szalah és Jeremie Frimpong is. Igen, Frimpong, aki bár alapvetően jobbhátvéd, de számos alkalommal játszott szélsőt is. Tökéletes helyettese lehet Szalahnak, ha éppen rá nem számíthatunk

- mondta Slot, aki arra is utalt, hol láthatjuk vasárnap Szoboszlait. Egy újságíró Alexis Mac Allister állapotáról érdeklődött, akinek a helyén a magyar játékos szerepelt az előkészületi meccseken 8-as poszton a középpályán.

"Mac Allister csak később csatlakozott hozzánk, a bajnokság utolsó négy meccsén sem játszott sérülés miatt. Nem képes még 90 percre. Az lehet, hogy kezd, de kilencven percet egészen biztosan nem játszik"

- árulta el Slot, szavaiból pedig úgy tűnik, hogy Szoboszlai ezúttal is Ryan Gravenberch mellett fog játszani a középpályása közepén.

Szoboszlai helye garantált

Szoboszlai Dominik az előkészületi meccseken bebizonyította, nem csak alapembere, hanem már egyik vezére is a Poolnak. A középpálya motorja, támadásban és védekezésben is kulcsszerepe van, sőt, jobbhátvédként is bizonyított.