"Mekkora vadállat vagy!" - máris beszóltak Kerkez Milosnak Liverpoolban

Forr a levegő Liverpoolban – és nemcsak a nyári meleg miatt! Az AXA Training Centre-ben teljes gőzzel zajlik a Vörösök nyári felkészülése, ahol különösen két játékos tűnik ki a többiek közül: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A klub hivatalos csatornája egy közel 12 perces videóban mutatta be, hogyan telnek a napok az edzőközpontban – és ebből gyorsan kiderül: ez a nyár nem a nyaralásról, hanem a kemény munkáról szól - írja az Origo.

Fotó: Facebook/Liverpool FC

A keret vidám konditermi jelenetekkel kezdte a napot: a játékosok mosolyogva, egymást ugratva érkeztek a modern edzőterembe, ahol már az első percektől látszott, mennyire jó a hangulat. Az új igazolások, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos, mintha ezer éve itt lennének: Frimpong viccelődve odaszólt Kerkeznek, hogy „What a beast!” – vagyis „Mekkora vadállat vagy!” –, mire a magyar védő nevetve meglökte a hollandot. Az egész jelenet olyan volt, mint egy haveri edzés, de közben az izzadság is csorgott, hiszen a kondizás bemelegítőnek indult, de kőkeményen mentek bele a gyakorlatokba.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is felpörögött az első edzésre

Ezután jött a pályás rész, ahol előbb labda nélküli mozgásokat, majd egy rendkívül intenzív, labdás játékot vezényeltek le – gyors passzok, folyamatos mozgás, taktikai finomhangolás. Kerkez itt is odatette magát: kőkeményen beleállt a párharcokba, egy pillanatra sem vette félvállról a feladatot. És ekkor jött a videó egyik csúcspontja: Szoboszlai Dominik találata 10:56-nál: pontos passz után lendületből, védhetetlenül lőtte ki a jobb alsót. Az ilyen mozdulatokért imádják a szurkolók, és most is csak megerősítette, hogy Arne Slot csapatában is kulcsszerepet érdemel.

A Bayer Leverkusentől érkezett két nagyágyú, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong szintén bekezdett: Wirtz magabiztos labdaérintésekkel és bátor megoldásokkal mutatta meg, miért volt hatalmas fogás, míg Frimpong a szélen cikázva villogott, és a poénkodásból is alaposan kivette a részét. Látszik, hogy az új igazolások nem megijedtek a liverpooli közegtől – inkább felpörögtek tőle.