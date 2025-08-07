Kínos magyarázkodás, Diogo Jota halálából akar hasznot húzni egy világcég

A Topps hivatalos Premier League kártyasorozatában a 2025/26-os szezonban is szerepel Diogo Jota – annak ellenére, hogy a Liverpool támadója július 3-án életét vesztette egy autóbalesetben Spanyolországban. A játékos képeit még május végén véglegesítette a kártyagyártó cég, és ezek a kártyák az új Liverpool-mezben, Jota halála előtt készültek el. A cég szerint a folyamat ekkor már visszafordíthatatlan volt – sok szurkoló szerint azonban ennek ellenére is ízléstelen, hogy halála után is megjelenhetnek a kártyák, főként úgy, hogy a limitált példányszámban elérhető, aláírt darabok ára minden eddiginél magasabb lehet.

Diogo Jota falfestménye előtt folyamatosan tisztelegnek a szurkolók Fotó: Anadolu

A Topps jelezte, hogy értesítették a Liverpoolt a történtekről, és elnézést kértek a kialakult helyzet miatt. A kártyákon Jota már a klub új Adidas-mezében látható – a tervezés tehát nem sokkal halála előtt zárult le, ami technikailag valóban megmagyarázza a megjelenést, etikailag azonban már vitatottabb a helyzet.

Diogo Jotaról a Liverpool is megható módón emlékezik

A Liverpool FC eközben igyekszik méltó módon emléket állítani játékosának. A klub bejelentette, hogy szobrot állítanak Diogo Jota tiszteletére az Anfield Stadionnál, és a csapat a 2025/26-os idényben „Forever 20” feliratú emblémát visel majd a mezein és dzsekijein. A klub hivatalos jótékonysági szervezete emellett grassroots (utánpótlás) programot indít a portugál válogatott csatár nevével, hogy így is továbbvigyék örökségét. -írja az Origo.

A Premier League új szezonja augusztus 15-én veszi kezdetét a Liverpool számára, amikor is hazai pályán a Bournemouth csapatát fogadja. A mérkőzés előtt egyperces gyászszünetet tartanak majd Jota emlékére, a szurkolók pedig egy különleges élőképpel is készülnek. A klub július végén azt is bejelentette, hogy örökre visszavonultatják Diogo Jota 20-as mezszámát. Az alig 28 évesen elhunyt támadó 182 mérkőzésen 65 gólt szerzett a Liverpool színeiben, és bajnoki címet, FA-kupát, valamint két Ligakupát is nyert a vörösökkel.