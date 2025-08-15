Elszólta magát Szoboszlai edzője, döntött magyar sztárjáról

Címvédőként pénteken (21.00, tv: Match4) a Liverpool kezdi meg az angol labdarúgó Premier League 2025/26-os szezonját. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata a nyári szünetben jelentősen meggyengült Bournemouth-t – Kerkez korábbi klubját – fogadja az Anfielden. A bajnoki rajt előtt Arne Slot vezetőedző többek között elszólta magát az egyik magyar válogatott játékosával kapcsolatos terveiről.

Szoboszlai edzője elárulta, hogy pályára küldi Kerkezt (jobbra) a PL-rajton. Fotó: Nikki Dyer - LFC

A holland szakvezető beszélt többek között arról, hogy mennyire érzelmesnek ígérkezik az első bajnoki meccsük a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota nélkül (de várhatóan a portugál csatár özvegye és gyermekeik jelenlétében); az ellenfél és edzője, Andoni Iraola előtti tiszteletéről; a felkészülési szezon tapasztalatairól – és természetesen a máris közel 300 millió euróért (118 milliárd forint) Liverpoolba igazolt új futballistáiról is.

Köztük persze megemlítette az éppen a pénteki riválistól elcsábított Kerkezt is. Sőt, a 21 éves balhátvéddel kapcsolatos szavaiból az is idő előtt kiolvasható, hogy a vesztes Szuperkupa-mérkőzés után őt ért kritikák dacára légiósunk játszani fog a bajnoki nyitányon.

Szoboszlaiék edzője: Kerkez játszani fog

"Már látható volt, hogy mit tudnak nyújtani az új igazolásaink. Jó volt látni Hugo Ekitikét és Jeremie Frimpongot a Wembley kijelzőjén a gólszerzők között, ráadásul

Florian Wirtz és Kerkez Milos is remekül szerepelt, utóbbi ma a volt klubja ellen fog játszani

– kotyogta ki Slot jócskán a csapathirdetés előtt, hogy a balhátvéd posztjáért a klubikon Andy Robertsonnal versengő Kerkez játszani fog a Bournemouth ellen.