Sosem látott videó, előkerült Diogo Jota utolsó üzenete

Könnyfakasztó részeket is tartalmaz az a 72 perces dokumentumfilm, amelyet a Liverpool FC készített a 2024/25-ös szezon angol bajnokcsapatáról. A Premier League-címvédő magyar labdarúgója, Szoboszlai Dominik például a gyerekkori álma megvalósulásáról beszél. Egy eddig szintén sosem látott nyilatkozattal feltűnik a képsorokon Diogo Jota is, a Pool július 3-án, 28 évesen végzetes autóbalesetben meghalt portugál csatára.

Szoboszlai Dominik elhunyt csapattársa, Diogo Jota (jobbra) is nyilatkozik a Liverpool most megjelent filmjében Fotó: PA Images

A felvételeket nyilván az előző szezon zárásakor (május 25.) vehették föl Szoboszlaiékkal, hiszen utána mindenki vakációzni indult, Diogo Jota pedig éppen hazájából már Liverpoolba visszaindulva hunyt el.

Diogo Jota boldogan beszélt a bajnoki címről

A filmben mindenesetre még boldogan és büszkén beszélt a PL-győzelemről.

"Ebben a különleges szezonban végre megnyertük azt a címet, amelyért évek óta küzdöttünk. Ez figyelemre méltó teljesítmény.

Olyan pillanat, amit örökké becsben fogok tartani. Felejthetetlen

– mondta Diogo Jota élete valószínűleg utolsó nyilatkozatában.