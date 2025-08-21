UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Arne Slot elárulta, Szoboszlai máris eltűnhet a középpályáról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 16:25
sajtótájákoztatóLiverpool
Rosz hír érkezett, megsérült a Liverpool új igazolása. Szoboszlai Dominikot is érintheti a hiánya.

Kivételesen hétfőn játszik a Liverpool az angol bajnokságban, a gárda a második fordulóban augusztus 25-én, hétfőn a Newcastle otthonában lép pályára. A csütörtöki sajtótájékoztatón arról is szó volt, hogy Szoboszlai Dominik szerepe is megváltozhat a rangadón.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik ott segít, ahol kell Fotó: Michael Steele

A Liverpoolból kisebb sérüléssel bajlódik Jeremie Frimpong, a nyáron igazolt játékos a Bournemouth ellen dőlt ki. A jobbhátvéd posztján szereplő holland légiós ugyan edzeget, de nem garantált a játéka. Arne Slot menedzser az ő pótlásáról is beszélt.

Majd megnézzük, mit tehetünk. Itt van Conor Bradley, de a felkészülés alatt Szoboszlai Dominik is volt jobbhátvéd. De még Joe Gomezről sem szabad elfeledkeznünk

- sorolta az aternatívákat a tréner, aki a középpályára is kitért. Ide visszatér eltiltása után Ryan Gravenberch, akire nagy szükség is lesz, mivel a Pool a következő egy hétben a Newcastle és az Arsenal ellen lép pályára rangadókon. Mélyebben kell kell játszaniuk, ezért újra összeállhat Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister kettőse a középpálya közepén. Akkor pedig nem kizárt, hogy Szoboszlainak tényleg csak a védelem jobb oldalán jut hely, ahol nyáron remekül helyállt, felfutások után gólpasszt is adott

Visszavágna Szoboszlai és a Liverpool

A két csapat márciusban a Ligakupáért harcolt egymással, a döntőt akkor a Newcastle nyerte meg 2-1-re. Van tehát miért visszavágnia a Liverpoolnak.

 

