„A 20. sorba kellett volna felrúgni a labdát” – Dibusz Dénes megszólalt a Fradi-meccsen történtekről

Az azeri Qarabaggal küzdött meg a főtáblára jutásért a Fradi a Bajnokok Ligája-selejtezőjének rájátszásában. Bár a zöld-fehérek egy héttel ezelőtt a Groupama Arénában Varga Barnabás szenzációs találatával megszerezték a vezetést, végül 3-1-re kikaptak, így szerda este úgy lépett pályára a magyar bajnok Azerbajdzsánban, hogy legalább kétgólos győzelmet kell elérni.

Qarabag-Fradi: Hiába küzdöttek nagyot és nyertek 3-2-re a zöld-fehérek, az Európa-ligában folytatják Fotó: Qarabag FK / Facebook

A Ferencvárosnak, csakúgy mint az budapesti találkozón, idegenben is sikerült megszereznie a vezetést. A 12. percben Varga Barnabás passzából Joseph volt eredményes. Az asszisztens ugyan lest intett, a videóbíró felülvizsgálat az ítéletet és érvényesítette a gólt. A Qarabag viszont még az első félidőben megfordította az állást, előbb Leandro Andrade majd Zoubir vette be Dibusz Dénes kapuját. Varga Barnabás a második félidőben büntetőből egyenlíteni tudott. Sőt, Tóth Alex egy szabadrúgásból újra megszerezte a vezetést a Fradinak.

A magyar bajnok azonban a 3-2-es győzelem ellenére is az Európa-ligája főtábláján folytatja a nemzetközi kupaszereplését, ahol nyolc meccs vár majd a Fradira, négy hazai pályán, négy pedig idegenben.

Ami az első mérkőzésen is volt, a semmiből tudtunk gólokat kapni... mindkettő könnyen odaajándékozott találat volt. Ez nem fér bele, a lehető legegyszerűbben kell megoldani az ilyen szituációkat, ha kell, a 20. sorba kell felrúgni a labdát

- fogalmazott a lefújás után Dibusz Dénes. A Fradi kapusa hozzátette, igyekeztek új lendülettel kijönni a második félidőre, még támadóbb lett a csapat, és jobban is tudták uralni a játékot.

Jött is a gól, majd Alex egy gyönyörű szabadrúgással nyílttá tette a párharcot, de sajnos nem tudtunk újabb góllal egalizálni. Büszke vagyok a csapatra, egy pillanatig sem éreztem azt, hogy kételkednénk magunkban. Folyamatosan nyomás alatt tudtuk őket tartani

- mondta Dibusz.