Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A 20. sorba kellett volna felrúgni a labdát” – Dibusz Dénes megszólalt a Fradi-meccsen történtekről

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 21:12
QarabagBL-selejtező
Hiába küzdöttek nagyot és nyertek 3-2-re a zöld-fehérek, az Európa-ligában folytatják. Dibusz Dénes megszólalt a Qarabag-Fradi mérkőzés után.
B.
A szerző cikkei

Az azeri Qarabaggal küzdött meg a főtáblára jutásért a Fradi a Bajnokok Ligája-selejtezőjének rájátszásában. Bár a zöld-fehérek egy héttel ezelőtt a Groupama Arénában Varga Barnabás szenzációs találatával megszerezték a vezetést, végül 3-1-re kikaptak, így szerda este úgy lépett pályára a magyar bajnok Azerbajdzsánban, hogy legalább kétgólos győzelmet kell elérni.

Qarabag-Fradi
Qarabag-Fradi: Hiába küzdöttek nagyot és nyertek 3-2-re a zöld-fehérek, az Európa-ligában folytatják Fotó: Qarabag FK / Facebook

A Ferencvárosnak, csakúgy mint az budapesti találkozón, idegenben is sikerült megszereznie a vezetést. A 12. percben Varga Barnabás passzából Joseph volt eredményes. Az asszisztens ugyan lest intett, a videóbíró felülvizsgálat az ítéletet és érvényesítette a gólt. A Qarabag viszont még az első félidőben megfordította az állást, előbb Leandro Andrade majd Zoubir vette be Dibusz Dénes kapuját. Varga Barnabás a második félidőben büntetőből egyenlíteni tudott. Sőt, Tóth Alex egy szabadrúgásból újra megszerezte a vezetést a Fradinak.

A magyar bajnok azonban a 3-2-es győzelem ellenére is az Európa-ligája főtábláján folytatja a nemzetközi kupaszereplését, ahol nyolc meccs vár majd a Fradira, négy hazai pályán, négy pedig idegenben.

Ami az első mérkőzésen is volt, a semmiből tudtunk gólokat kapni... mindkettő könnyen odaajándékozott találat volt. Ez nem fér bele, a lehető legegyszerűbben kell megoldani az ilyen szituációkat, ha kell, a 20. sorba kell felrúgni a labdát

- fogalmazott a lefújás után Dibusz Dénes. A Fradi kapusa hozzátette, igyekeztek új lendülettel kijönni a második félidőre, még támadóbb lett a csapat, és jobban is tudták uralni a játékot.

Jött is a gól, majd Alex egy gyönyörű szabadrúgással nyílttá tette a párharcot, de sajnos nem tudtunk újabb góllal egalizálni. Büszke vagyok a csapatra, egy pillanatig sem éreztem azt, hogy kételkednénk magunkban. Folyamatosan nyomás alatt tudtuk őket tartani

- mondta Dibusz.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu