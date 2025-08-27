„A fater jobb volt nálam” – a családi versengés repíti a Fradi középpályását

A Qarabag elleni BL-selejtező első mérkőzésén Ötvös Bence mankóval hagyta el a Groupama Arénát, mégis alig néhány nap múlva már a visszavágóra készülhetett. A 27 éves középpályás sérülése után rekordidő alatt felépült, és bár bokaszalag nélkül futballozik, a Fradi stábja teljes bizalommal számít rá. Miközben a nemzetközi porondon bizonyíthat, szülővárosában gyakran emlékeztetik: az apja bizony jobb futballista volt. Ötvös szerint azonban éppen ez a „családi nyomás” tette azzá a játékossá, aki ma a Fradi egyik titkos fegyvere.
Ötvös Bence a Qarabag elleni első meccsen sérült meg, akkor úgy tűnt, hetekre kidőlhet. Ám a vizsgálatok kimutatták: nincs már meg az a bizonyos bokaszalag, ami másnál komoly hátrány lenne.
Felszívódott egy korábbi sérülésnél. Azt mondják az orvosok, a többi szalag és izom átvette a szerepét. Én nem érzem a hiányát, sőt, lehet, hogy emiatt gyorsabban regenerálódom
– árulta el a középpályás a Magyar Nemzetnek adott interjúban.
A Fradi szakmai stábja annyira bízik benne, hogy már a bakui visszavágóra benevezte, és Robbie Keane edző is számíthat rá. A játékos úgy érzi, készen áll, és mindent megtesz, hogy segítse a csapatot a remélt bravúr elérésében.
Újfehértón, ahol nevelkedett, gyakran hallja: az apja bizony jobb futballista volt nála.
Sokszor oltanak ezzel. Fater a másodosztályban játszott, de ő maga mondja, hogy azért nem lett NB I-es, mert nem volt olyan megszállott apja, mint nekem
– mesélte Ötvös.
Gyerekkorában rengeteget edzettek kettesben, az édesapa állt a kapuba, és órákon át bombázta vissza a labdákat a kis Bencének.
Mindennap kocsival vitt Nyíregyre, aztán haza. Rengeteg áldozatot hozott értem. A tornákon hiába lettem gólkirály, mindig figyelmeztetett: nehogy elbízzam magam. Ő volt a legnagyobb motivátorom.
Ötvös karrierje lépésről lépésre épült: Nyíregyháza, Kisvárda, Paks, majd idén a Ferencváros. A Fradiban sokan eleinte csak a „magyarszabály” miatt számítottak rá, ám hamar kiderült, Robbie Keane komolyan bízik benne a nemzetközi porondon is. Szabadrúgásokat vállal, több poszton is bevethető, igazi harcos, aki mindig a csapat érdekét nézi.
Ötvös karrierje pedig újabb mérföldkőhöz érkezett: Marco Rossi behívta az Írország és Portugália elleni vb-selejtezőkre készülő válogatott keretbe. A középpályás így megvalósíthatja gyermekkori álmát, hogy magára ölthesse a magyar címeres mezt.
Titkon számítok rá, nekem is az álmom, hogy egyszer bemutatkozzak a magyar válogatottban
– vallotta be korábban, most pedig elérkezett a pillanat, amikor ez az álom valóra válhat.
Gyerekként Del Piero és Cristiano Ronaldo voltak a példaképei, utóbbi miatt lett előbb Manchester United-, majd Real Madrid-drukker.
„CR7 akkora hatással volt rám, hogy máig a Realnak szurkolok”
– mondja mosolyogva.
De a futball mellett ma már a család a legfontosabb. Kétéves kislánya, Mia tölti ki minden szabad percét. „Apaként tudom, mekkora felelősség ez. Még korai ígéreteket tenni, de ha ő is sportolni akar, mindenben támogatom.”
