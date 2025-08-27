„A fater jobb volt nálam” – a családi versengés repíti a Fradi középpályását

A Qarabag elleni BL-selejtező első mérkőzésén Ötvös Bence mankóval hagyta el a Groupama Arénát, mégis alig néhány nap múlva már a visszavágóra készülhetett. A 27 éves középpályás sérülése után rekordidő alatt felépült, és bár bokaszalag nélkül futballozik, a Fradi stábja teljes bizalommal számít rá. Miközben a nemzetközi porondon bizonyíthat, szülővárosában gyakran emlékeztetik: az apja bizony jobb futballista volt. Ötvös szerint azonban éppen ez a „családi nyomás” tette azzá a játékossá, aki ma a Fradi egyik titkos fegyvere.

Ötvös Bence 2025 nyarán igazolt a Ferencvároshoz ( Fotó: MW Bulvár/Tumbász Hédi )

Ötvös Bence a Qarabag elleni első meccsen sérült meg, akkor úgy tűnt, hetekre kidőlhet. Ám a vizsgálatok kimutatták: nincs már meg az a bizonyos bokaszalag, ami másnál komoly hátrány lenne.

Felszívódott egy korábbi sérülésnél. Azt mondják az orvosok, a többi szalag és izom átvette a szerepét. Én nem érzem a hiányát, sőt, lehet, hogy emiatt gyorsabban regenerálódom

– árulta el a középpályás a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

A Fradi szakmai stábja annyira bízik benne, hogy már a bakui visszavágóra benevezte, és Robbie Keane edző is számíthat rá. A játékos úgy érzi, készen áll, és mindent megtesz, hogy segítse a csapatot a remélt bravúr elérésében.



Ötvös Bence elismerte: „A fater jobb volt nálam”

Újfehértón, ahol nevelkedett, gyakran hallja: az apja bizony jobb futballista volt nála.

Sokszor oltanak ezzel. Fater a másodosztályban játszott, de ő maga mondja, hogy azért nem lett NB I-es, mert nem volt olyan megszállott apja, mint nekem

– mesélte Ötvös.

Gyerekkorában rengeteget edzettek kettesben, az édesapa állt a kapuba, és órákon át bombázta vissza a labdákat a kis Bencének.

Mindennap kocsival vitt Nyíregyre, aztán haza. Rengeteg áldozatot hozott értem. A tornákon hiába lettem gólkirály, mindig figyelmeztetett: nehogy elbízzam magam. Ő volt a legnagyobb motivátorom.

Ötvös Bence az exfradista Kadyval csapott össze, és amíg a pályán volt, a Fradi vezetett a Qarabag ellen ( Fotó: Ladóczki Balázs )



Fradista álomból válogatott meghívó

Ötvös karrierje lépésről lépésre épült: Nyíregyháza, Kisvárda, Paks, majd idén a Ferencváros. A Fradiban sokan eleinte csak a „magyarszabály” miatt számítottak rá, ám hamar kiderült, Robbie Keane komolyan bízik benne a nemzetközi porondon is. Szabadrúgásokat vállal, több poszton is bevethető, igazi harcos, aki mindig a csapat érdekét nézi.