„Isten kezében van a jövőm” - továbbra is kórházban ápolják a Fradi-legendát

A Bors augusztus 8-án számolt be arról, hogy Mucha József, a Ferencváros egykori kétszeres magyar bajnok labdarúgója kórházba került, miután balszerencsésen elesett, megütötte a lábát és a csuklóját. Ennél is nagyobb baj, hogy vírusfertőzést diagnosztizáltak nála. A 73 éves, hatszoros válogatott futballista lapunknak elmondta, jelenleg komoly veszélyben van a látása.

Mucha József állapota nem javul / Fotó: Szabó Miklós

Vírusfertőzés miatt egy tályog okoz gondot a baloldali csípőm tájékán. Jó kezekben vagyok, az pedig különösen segít, hogy rengeteg bátorító üzenetet kapok. A hét közepén egy konzíliumon dönti el, hogy milyen további kezelési módszert alkalmazzanak. Egyelőre szó sincs arról, hogy távozzak a kórházból, mivel a fertőzés megtámadta a jobb szememet, amire nem látok. Túlestem egy szemműtéten, és abban bízom, hogy visszanyerem a látásomat, amely komoly veszélybe került

- fogalmazott az egykori középpályás, akinek esténként 39.2-re is felmegy a láza.

Mucha kőkeményen harcol a felépüléséért, és búcsúzóul ezt hangsúlyozta a Borsnak:

- Isten kezében van a jövőm.