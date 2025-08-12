Friss híreket kaptunk a kórházból, így van most a Fradi-legendája

AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 09:15
Mucha JózsefkórházFTC
Szepszissel kezelik kórházban Mucha Józsefet. Így van most a Fradi egykori labdarúgója.
(s)
A szerző cikkei

Amint azt korábban megírtuk, miután elesett, és ennek következtében felhorzsolt bőrén keresztül baktériummal fertőződött a szervezete, szepszissel kezelik kórházban Mucha Józsefet. Így van most a Fradi egykori labdarúgója, későbbi edzője.

Mucha József Fradi
Szepszissel kezelik kórházban Mucha Józsefet, a Fradi egykori labdarúgóját. Fotó: Szabó Miklós

Javul a Fradi-legenda közérzete

A 73 éves, vérmérgezéssel bajlódó sportember állapotáról a fia, Bálint tájékoztatta a Borsot.

Kedden előbb a korábban a szervezetébe beoperált csípőprotézise egyik, majd vasárnap délután a másik oldalán felgyülemlett váladékot távolították el az Uzsoki Utcai Kórház orvosai. Azt megelőzően konzíliumot tartottak, melynek az volt a tárgya, hogy vajon az egy-másfél órás altatásos műtéti beavatkozásra hogyan reagálna a szervezete. Végül az altatástól eltekintettek, és az említett váladékot mindkét oldaláról leszívták. E beavatkozások következtében fájdítja a lábait, de járókerettel azért már képes megtenni 4-5 lépést

– számolt be édesapja egészségi állapotáról Mucha Bálint, majd hozzátette: az egykori hatszoros válogatott labdarúgó közérzete javul, étvágya egyre jobb, ám mivel nem lát a jobb szemére, most ezt a problémát vizsgálják a szakorvosok. Mivel az 1974/75-ös Kupagyőztesek Európa Kupájában ezüstérmes, az FTC-vel kétszeres magyar bajnok sportember közérzete, általános hangulata javul, amennyiben váratlan negatív fejlemény nem jön közbe, úgy az orvosi vélemény szerint egy-két héten belül elhagyhatja az Uzsokit, tudatta Mucha Bálint.

 

