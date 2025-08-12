Friss híreket kaptunk a kórházból, így van most a Fradi-legendája

Amint azt korábban megírtuk, miután elesett, és ennek következtében felhorzsolt bőrén keresztül baktériummal fertőződött a szervezete, szepszissel kezelik kórházban Mucha Józsefet. Így van most a Fradi egykori labdarúgója, későbbi edzője.
A 73 éves, vérmérgezéssel bajlódó sportember állapotáról a fia, Bálint tájékoztatta a Borsot.
Kedden előbb a korábban a szervezetébe beoperált csípőprotézise egyik, majd vasárnap délután a másik oldalán felgyülemlett váladékot távolították el az Uzsoki Utcai Kórház orvosai. Azt megelőzően konzíliumot tartottak, melynek az volt a tárgya, hogy vajon az egy-másfél órás altatásos műtéti beavatkozásra hogyan reagálna a szervezete. Végül az altatástól eltekintettek, és az említett váladékot mindkét oldaláról leszívták. E beavatkozások következtében fájdítja a lábait, de járókerettel azért már képes megtenni 4-5 lépést
– számolt be édesapja egészségi állapotáról Mucha Bálint, majd hozzátette: az egykori hatszoros válogatott labdarúgó közérzete javul, étvágya egyre jobb, ám mivel nem lát a jobb szemére, most ezt a problémát vizsgálják a szakorvosok. Mivel az 1974/75-ös Kupagyőztesek Európa Kupájában ezüstérmes, az FTC-vel kétszeres magyar bajnok sportember közérzete, általános hangulata javul, amennyiben váratlan negatív fejlemény nem jön közbe, úgy az orvosi vélemény szerint egy-két héten belül elhagyhatja az Uzsokit, tudatta Mucha Bálint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.