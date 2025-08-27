Ronaldinhót is lázba hozta Szoboszlai fantasztikus játéka

Számára szokatlan szerepben, a meccs nagy részében jobbhátvédként vette ki a részét Szoboszlai Dominik a Liverpool newcastle-i győzelméből, az angol labdarúgó Premier League 2. fordulójának hétfői rangadóján. A 80. perctől (Conor Bradley becserélésétől) már eredeti posztján, középpályásként Rio Ngumoha győztes (3-2) góljából is oroszlánrész vállalt magyar világsztárt a mérkőzés legjobbjának választották, még örök kritikusa, Jamie Carragher is dicsérte. Mégis, a megannyi pozitív véleménynél is kifejezőbbek sokszor a közösségi oldalakon terjedő mémek Szoboszlaival kapcsolatban.

Szoboszlai jobbhátvédként nyújtott játéka megihlette a mémek készítőit Fotó: Getty Images

Alább a legtöbbet mondó Szoboszlai-témájú mémekből adunk ízelítőt.

Ronaldino, Cafú, Klopp: ezek a legjobb Szoboszlai-mémek

Szoboszlai, mint jobbhátvéd: a játéka láttán még Ronaldinho is a száját nyaldosta:

Szoboszlai at RB! 💪🏻 pic.twitter.com/B3fJgtfKg7 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 25, 2025

Szoboszlai kecskét formázó hőtérképe (angolul a "G.O.A.T." kettős jelentésére utal: kecske, illetve a "minden idők legjobbja" rövidítése):

Akadt, akiknek a valaha volt egyik legjobb jobbhátvéd, a kétszeres világbajnok, 142-szeres brazil válogatott Cafut juttatta eszébe Szoboszlai játéka:

Szoboszlai today playing as a RB pic.twitter.com/9lcb5WPiVQ — MuradLFC🇰🇼 (@MuradLFC) August 25, 2025

Exedzője, Jürgen Klopp mintha azért kacagna, mert Szoboszlai jobbhátvédként kipróbálva jobb félidőt produkált, mint a posztot nála betöltött Trent Alexander-Arnold valaha:

45 Mins of Szoboszlai right back experiment is already better than Trent’s whole career at Liverpoolpic.twitter.com/uJnXZTxs2L — Dexter🥤 (@SpecialistMacca) August 25, 2025

Szoboszlai a kényszerből, most először betöltött jobbhátvéd posztján: "Tökéletes"

Dominik Szoboszlai, btw. Unbelievable at right-back and then the dummy for the goal pic.twitter.com/sQFo2TWA3b — Sam McGuire (@SamMcGuire90) August 25, 2025

Végezetül a Nemzeti Sport alkotása arról, hogy ha így folytatódik, Alisson kapus is új posztriválisként számolhat a minden szerepkörben remeklő Szoboszlaival: