Hideg zuhany: Szoboszlainál is jobb, mégsem játszhat a válogatottban a focista

Az Eintracht Frankfurttól 95 millió euróért megvásárolt középcsatár nagyon jól kezdte a szezont a Liverpoolban. Hugo Ekitiké az első két Premier League-mérkőzésén két gólt szerzett, és olyannyira belopta magát a szurkolók szívébe, hogy a Vörösök szimpatizánsainak többsége, Szoboszlai Dominik mellett, őt tartja a címvédő egyik legjobb formában focizó játékosának.

Szoboszlai Dominik (jobbra) pacsizva gratulál a gólszerző Hugo Ekitikének Fotó: Liverpool FC

Szoboszlainál is jobban szeretik

A kameruni felmenőkkel rendelkező, francia állampolgárságú támadó azon a rövid listán szerepel, akik még a magyar válogatott csapatkapitányánál is több elismerésben részesülnek a regnáló angol bajnok rajongóitól. Ez nem kis szó, főleg annak fényében, hogy a Liverpool szurkolói eddig szinte az összes játékosukba belekötöttek. Kerkez Milos védőmunkájával nincsenek megelégedve, a Florian Wirtzért kiadott összeget már-már pénzkidobásnak tartják, Ibrahima Konatét legszívesebben mihamarabb más csapat színeiben látnák. Sőt, még néhányan Mohamed Szalah kispadra ültetését is követelik. Mindez kicsit sem foglalkoztatja Ekitikét, akit több szurkolói portál is az egekbe magasztal. A This is Anfield például a Bournemouth ellen őt választotta a meccs emberének, a legutóbbi, Newcastle ellen vívott parázs összecsapáson pedig ő volt az egyetlen, aki Szoboszlai Dominik mellett 8-as értékelést kapott.

Deschamps-nál ez mégsem ért pontot

Úgy tűnik, ez a forma mégsem győzte meg Didier Deschamps szövetségi kapitányt, aki nem hívta meg Ekitikét a világbajnoki selejtezőkre készülő keretbe. A szakmai stáb állítólag úgy véli, a 23 éves támadónak még korai lenne a bemutatkozás a nemzeti együttesben. A világbajnok edző vélhetően továbbra is ragaszkodik bevált támadótriójához: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé és Marcus Thuram helye egyelőre megkérdőjelezhetetlennek tűnik.

Ekitiké inkább a „nagy hármast” követő rotációs helyek egyikére pályázhat, de jelen állás szerint Deschamps inkább Rayan Cherkit, Michael Olisét, valamint a Paris Saint-Germain ifjú csillagát, Désiré Douét részesíti előnyben.

Mindez aligha okoz csalódást Arne Slotnak: a Liverpool-edző számára ez a döntés áldásnak is felfogható, hiszen kulcsemberét így kevesebb terhelés éri az előttük álló idény során. Franciaország a 2026-os világbajnokság selejtezőjében a D jelű csoportban Azerbajdzsán, Ukrajna és Izland ellen harcolhatja ki a részvételt.