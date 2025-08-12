Most aztán törheti a fejét a Liverpool edzője, aggasztó hírek jöttek Kerkezről és Szoboszlairól

Az elbukott Szuperkupa-döntőben Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a Liverpool kezdőcsapatában kaptak helyet, a hétvégén kezdődő Premier League-ben azonban egyik magyar válogatott játékos csapatba kerülése sem mondható biztosra a Liverpool Echo szerint.
A legnagyobb csata egyértelműen a szélsőhátvéd-posztokon van, írja az Origo. A jobbszélen Conor Bradley és Jérémie Frimpong verseng a kezdőbe kerülésért, de ami számunkra sokkal fontosabb, az a baloldal, ahol Kerkez a korábban kirobbanthatatlannak tűnő Andy Robertsonnal küzd. Azt írják, hogy Arne Slot az elbukott Szuperkupa-döntőben látott védekezési bizonytalanságok miatt a rutin mellett dönthet a pénteki, Bournemouth elleni bajnokin.
A Liverpool Echo azt is írja, hogy a középpályán egyedül Alexis Mac Allister helye a biztos, a társa pedig Szoboszlai, Curtis Jones és Wataru Endo közül kerülhet ki az első meccsre. Ha Arne Slot bátrabb játékot akar játszani a Bournemouth ellen is, akkor egyértelműen a magyar válogatott csapatkapitányának van a legnagyobb esélye a kezdőbe kerülni, de ha ezúttal a biztonsági játékot részesíti előnyben, akkor utóbbi két focista egyike kezdhet. Hosszú távon egyébként még Ryan Gravenberch is veszélyt jelenthet Szoboszlai helyére, mert Arne Slot nagyon kedvelte korábban a Gravenberch-Mac Allister párost a középpályán. Azonban a holland az első fordulóban még eltiltás miatt nem játszhat.
