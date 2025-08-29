Gyászol a sportvilág: elhunyt az ismert edző

Lesújtó veszteség érte a sportvilágot: 70 éves korában elhunyt Steve Thompson korábbi labdarúgó és menedzser.

Elhunyt az ismert edző Fotó: Unsplash (illusztráció)

Thompson hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. Az 1955-ben Sheffieldben született korábbi védő számos klubban játszott. A Sheffield Unitednél töltött ifjúsági pályafutása után Thompson 1975-ben a Worksop Townhoz szerződött. Egy évig maradt ott, mielőtt a Boston Unitedhez igazolt.

Thompson 1980-ig maradt a klubnál, amikor csatlakozott a Lincoln Cityhez, ahol a következő öt évben játszott. 154 mérkőzés és 8 gól után Thompson dél-Londonba költözött, hogy Lennie Lawrence-t követve csatlakozzon a Charlton Athletic csapatához, ahol három év alatt 112 mérkőzésen lépett pályára.

Közvetlen szerepet játszott a csapat 1985/86-os bajnoki címében, amelynek köszönhetően a Charlton 29 év után visszatért az élvonalba. Thompson 1988/89-ben rövid ideig játszott gyermekkori klubjában, a Sheffield Unitedben, ahol 23 mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett, miközben a csapat feljutott a harmadik osztályból.

Ezt követően visszatért a Lincolnhoz, ahol pályafutásának utolsó évét töltötte, és további 27 mérkőzésen lépett pályára. Ott 1990 novemberében visszavonult a profi labdarúgástól, majd átvette a csapat edzői posztját.

Thompson menedzserként irányította a Southend, a Sheffield United – amelyet 1998-ban az FA-kupa elődöntőjébe vezetett –, a Cambridge United és a Notts County csapatát is. A Lincoln közölte, egyperces tapssal köszöntik Thompsont a szombati, Mansfield Town elleni mérkőzés előtt. A taps Steve és Ron Harbertsonnek is szól majd, akik a hét elején hunytak el. Steve-et élettársa, Julie, valamint fiai, Alex és Jack gyászolja - írja a The Sun.