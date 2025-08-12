AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Nem is a pályán dől el a Fradi-meccs? A csillagok már tudják, ki jut tovább

Ferencváros FC
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 10:30
horoszkópLudogorec
A csillagok már eldöntötték. A Ferencváros labdarúgó szakosztályát 1900. december 3-án alapították – és most, 125 évvel később a csillagok újra a zöld-fehérek mellé álltak. A heti horoszkóp alapján minden jel arra utal, hogy a Ludogorec elleni visszavágón a szerencse a Fradi oldalán lesz.

A horoszkóp szerint a Ferencváros a héten különleges szerencsében részesül. Vénusz, a „kis szerencse” és Jupiter, a „nagy szerencse” bolygója is a zöld-fehérek oldalán áll. Ez a futball nyelvén azt jelenti: a kulcspillanatokban minden a Fradi malmára hajtja a vizet. Egy jól pattanó labda, az ellenfél hibája vagy egy utolsó perces gól – mind sorsdöntő lehet a párharcon.

Fradi
A horoszkóp szerint a Fradi jut tovább a Bajnokok Ligája selejtezőjéből Fotó: Laszlo Szirtesi

Fradi továbbjutását ígérik a csillagok

A heti előrejelzés egy váratlan nyereséget is ígér. Ez lehet maga a továbbjutás, ami talán kevesebb idegeskedéssel jön össze, mint azt a szurkolók előre gondolnák. A bolygók szerint most minden befektetett energia, taktikai húzás és szurkolói buzdítás kamatostól térül meg.

A hét első felére a horoszkóp azt tanácsolja: érdemes odafigyelni mások szavaira. A pályán ez lehet az edző utasítása, a rutinos játékosok tanácsa, vagy akár a lelátóról érkező buzdítás – mind hozzátehet ahhoz, hogy a Fradi megtegye a döntő lépést a Bajnokok Ligája főtáblája felé.

Robbie Keane szerint egyértelműen a Fradi volt a jobb
Robbie Keane szerint egyértelműen a Fradi volt a jobb az első mérkőzésen a Ludogorec ellen 
Fotó: fradi.hu

125 év futballhagyományával a hátuk mögött a zöld-fehérek most újabb fejezetet írhatnak a klub történetében – a csillagok szerint minden adott ahhoz, hogy augusztus 12-én a Ludogorec legyen az, aki búcsút int a BL-nek.

 

