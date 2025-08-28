Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Kórházba került a Fradi legendája, meg kellett műteni

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 14:10
Az augusztus hatodika óta kórházban kezelt Mucha Józsefen sikeres sebészeti műtétet hajtottak végre. A Fradi volt válogatott labdarúgója jól van.
Mint megírtuk, Mucha József, az Fradi egykori labdarúgója, későbbi edzője elesett, és ennek során keletkezett sérülései következtében kórházba került. A sportember most sikeres műtéten esett keresztül. Amint fia, Bálint elmondta a Borsnak, az Uzsoki Utcai Kórházban sebészek és ortopédsebészek a vírusfertőzése miatt keletkezett tályogot eltávolították a szervezetéből a csípőprotézise tájékáról.

Fradi
A kórházban kezelt korábbi Fradi focistán, Mucha Józsefen sikeres sebészeti műtétet hajtottak végre Fotó: Koncz Gyorgy

A Fradi-legenda a jobb szemére továbbra sem lát

A szervezetén belül, a baloldali csípőjénél alakult ki egy tályog, amit egy 1 óra 40 perces műtéttel operáltak ki a szervezetéből

– nyilatkozta Mucha Bálint, a hatszoros válogatott játékos fia, majd hozzátette: az édesapja a jobb szemére továbbra sem lát.

 

