Kórházba került a Fradi legendája, meg kellett műteni

Mint megírtuk, Mucha József, az Fradi egykori labdarúgója, későbbi edzője elesett, és ennek során keletkezett sérülései következtében kórházba került. A sportember most sikeres műtéten esett keresztül. Amint fia, Bálint elmondta a Borsnak, az Uzsoki Utcai Kórházban sebészek és ortopédsebészek a vírusfertőzése miatt keletkezett tályogot eltávolították a szervezetéből a csípőprotézise tájékáról.
A szervezetén belül, a baloldali csípőjénél alakult ki egy tályog, amit egy 1 óra 40 perces műtéttel operáltak ki a szervezetéből
– nyilatkozta Mucha Bálint, a hatszoros válogatott játékos fia, majd hozzátette: az édesapja a jobb szemére továbbra sem lát.
