AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meggyalázták Diogo Jota emlékét, ezt már a Liverpool focistája sem hagyta szó nélkül

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 15:25
liverpoolVan Dijkmegemlékezés
A vasárnapi angol Szuperkupa-döntő előtt egyperces gyászszünetet tartottak az autóbalesetben elhunyt portugál játékos tiszteletére. A Diogo Jota-megemlékezés azonban félbeszakadt a Crystal Palace szurkolók miatt, amiről a Liverpool csapatkapitányának is megvan a véleménye.

A Crystal Palace nyerte az angol Szuperkupát, miután tizenegyesekkel legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt. A döntőt követő sajtótájékoztatón a Vörösök csapatkapitánya a mérkőzést megelőző, Diogo Jotának szánt koszorúzásról is beszélt.

Diogo Jota
Így tisztelegtek a szurkolók Diogo Jota előtt Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

Kifütyülték a Diogo Jota-megemlékezést

Másodpercekkel azután, hogy Chris Kavanagh játékvezető megfújta a sípját, ezzel megkezdve az egyperces tisztelgést a néhai portugál csatár és testvére emléke előtt, a Palace szurkolóinak gúnyolódása megkezdődött. A Liverpool legenda, Ian Rush mellett az angol szövetség és a Crystal Palace elnöke egy koszorút helyezték el a pályán. Ez viszont a tervezettnél hamarabb befejeződött, hiszen a Sasok néhány szurkolója folyamatos bekiabálással és füttyszóval zavarta a megemlékezést. A játékvezetőnek nem volt más választása, mint hogy idő előtt félbeszakítsa a koszorúzást.

A meccset követően Arne Slot megpróbált diplomatikus maradni, a csapatkapitány, Virgil van Dijk viszont keményen odaszólt a szurkolóknak.

Ha ezek az emberek hazamennek és elégedettek önmagukkal, akkor nem tudok mit mondani

– fogalmazott a holland védő.

Sokan próbálták elhallgattatni a rendzavaróka, de ez sem segített

– folytatta gondolatmenetét a csapatkapitány.

A Liverpool menedzsere a diplomatikus kiutat választotta:

Lehet, hogy a szurkolók nem tudták, hogy csendben kell lenni, és csak a csapatuknak akartak szurkolni.

A Liverpool a Szuperkupa-döntőn elszevnedett vereséget követően a Bournemouth ellen kezdi meg a bajnoki szezont, ahol a meccs előtt szintén megemlékezést tartanak Diogo Jota és testvére miatt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu