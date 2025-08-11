Meggyalázták Diogo Jota emlékét, ezt már a Liverpool focistája sem hagyta szó nélkül

A Crystal Palace nyerte az angol Szuperkupát, miután tizenegyesekkel legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt. A döntőt követő sajtótájékoztatón a Vörösök csapatkapitánya a mérkőzést megelőző, Diogo Jotának szánt koszorúzásról is beszélt.
Másodpercekkel azután, hogy Chris Kavanagh játékvezető megfújta a sípját, ezzel megkezdve az egyperces tisztelgést a néhai portugál csatár és testvére emléke előtt, a Palace szurkolóinak gúnyolódása megkezdődött. A Liverpool legenda, Ian Rush mellett az angol szövetség és a Crystal Palace elnöke egy koszorút helyezték el a pályán. Ez viszont a tervezettnél hamarabb befejeződött, hiszen a Sasok néhány szurkolója folyamatos bekiabálással és füttyszóval zavarta a megemlékezést. A játékvezetőnek nem volt más választása, mint hogy idő előtt félbeszakítsa a koszorúzást.
A meccset követően Arne Slot megpróbált diplomatikus maradni, a csapatkapitány, Virgil van Dijk viszont keményen odaszólt a szurkolóknak.
Ha ezek az emberek hazamennek és elégedettek önmagukkal, akkor nem tudok mit mondani
– fogalmazott a holland védő.
Sokan próbálták elhallgattatni a rendzavaróka, de ez sem segített
– folytatta gondolatmenetét a csapatkapitány.
A Liverpool menedzsere a diplomatikus kiutat választotta:
Lehet, hogy a szurkolók nem tudták, hogy csendben kell lenni, és csak a csapatuknak akartak szurkolni.
A Liverpool a Szuperkupa-döntőn elszevnedett vereséget követően a Bournemouth ellen kezdi meg a bajnoki szezont, ahol a meccs előtt szintén megemlékezést tartanak Diogo Jota és testvére miatt.
