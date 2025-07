"Azt hittem, mindennek vége" - Deák Bill Gyula imádott felesége elvesztéséről beszélt

Három hónapja súlyos veszteség érte Deák Bill Gyulát, az énekes elveszítette imádott feleségét. A blues királya 45 évig élt együtt Marikával jóban rosszban. Az asszony volt az, aki mindenről gondoskodott, amikor Bill kapitány zenélni készült. Összecsomagolta a dolgait, sok szerencsét kívánt neki és egy csókkal, öleléssel búcsúzott tőle. Aztán jöhetett a buli.

Deák Bill Gyula és Marika 45 évig voltka házasok Fotó: Bors

Idén nyáron nem csak felesége hiányzik Deák Bill mellől.

Most egészen más a helyzet. Nem szoktam panaszkodni, de idén valahogy másképpen történik minden. Marika elment, akkor azt hittem, mindennek vége. Szerencsére a fiamék itt vannak velem a mindennapokon, együtt élünk, hozzám költöztek, hogy ne legyek egyedül a gondolataimmal. Mert azok vannak, csak a kedvem nem az igazi egyelőre.

A "kapitány" jelenleg a klubvilágbajnokság meccseit nézi szabadidejében, valamint várja imádott csapata, a Fradi szezonkezdetét. Emellett készül az év legnagyobb fellépésre.

"Ne gondolja senki, hogy szétszakítom magam, de azért össze kell szednem magam, még akkor is, ha ez egyelőre még nehezen megy. A fejemben ott van, hogy várnak a rajongók, és én is egyre többet gondolok a novemberi Aréna-koncertemre"

- mondta Deák Bill, aki számára ez a nyár csendesebb a megszokottnál.

"Most nem a Marikára gondolok, mert ő örökre velem marad, még ha nincs is itt mellettem. De most nincs dolgom. Nincs koncert, szinte megállt az élet. De ahogy hallom, a többiek sem cikáznak az országban"

- mondta a Borsnak, Deák Bill.