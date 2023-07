Túl egy nagyon nehéz időszakon! – Deák Bill Gyula: A feleségem a körülményekhez képest jól van

Deák Bill Gyula november 8-án lesz 75 éves. Élvezhetné a nyugdíjas éveit, de esze ágában sincs visszavonulni. Mint egy jó menedzser, szervezi a koncerteket, hogy minél több helyen találkozzon vele a közönsége. November 18-án pedig a Papp László Sportarénában áll színpadra a Bill 75 címet viselő jubileumi koncertjével. Addig sem áll meg az élet, ugyanis a következő hetekben is számos helyen találkozhatnak a magyar blues-énekessel.

November lesz 75 éves, és esze ágában sincs visszavonulni – Fotó: Knap Zoltán

A közönség a második családja

– Zenélünk, koncertezünk, fesztiválozunk, járjuk az országot. Nincs túl sok fellépésünk, de nem panaszkodunk, heti egy-két alkalommal színpadra állunk. Most szombaton, július 15-én Győrben játsszunk a Bridge Garden-en, következő héten pedig a Campus Fesztiválon, azt követően pedig Kapolcsra megyünk. Szeptemberben Erdélybe, Temesvárra, Nagybányára utazunk fellépni.

Ezúton is üdvözlöm a rajongókat, várok mindenkit a koncerteken szívem összes melegével. Nekik köszönhetem, hogy idáig eljutottam, ők a második családom

– mondta a Bors érdeklődésére a zenész, majd azt is elárulta, hamarosan elkezdik a készülődést a novemberi nagykoncertre.

Lassan jönnek a próbák, és még össze kell állítani a listát, mit adunk elő.

– A koncert gerincét a legismertebb dalok alkotják, mint a Rossz vér, a Kőbánya blues vagy akár a Hosszú lábú asszony, de emellett sok más is felcsendül. Másfél-két órán át fogjuk szórakoztatni a közönséget, nem akarjuk túlvállalni magunkat, így is megterhelő. Sajnos a térdem kicsit fájdogál, de aggodalomra nincs ok, meg fogjuk oldani – mondta mosolyogva.

Mint egy jó menedzser, maga szervezi a bulikat – Fotó: Markovics Gábor

„Soha nem adtam el magam”

A zenész több mint öt évtizedes pályafutása után sem hagyott alább a közönség rajongása. A koncerteken a nézők soraiból egyszerre üvöltik a népszerű és ismert dalokat, ami mai napig megdobogtatja a Deák Bill Gyula szívét.

– Boldoggá tesz, hogy még mindig sokan kíváncsiak rám. Ha megosztom az interneten egy-egy bulink videóját, rengetegen megnézik.

Szeretnek és tisztelnek, és azt gondolom, ebben nagy szerepe van annak, hogy soha nem adtam el magam, nem mentem egyik tehetségkutatóba sem mentornak vagy zsűrizni.

– Az örömszerzés a legfontosabb számomra, és ezen már az idő nem fog változtatni – fűzte hozzá.

Nehéz időszakon vannak túl, Marikát négy hónappal ezelőtt kellett megoperálni – Fotó: Bors

„Szeretem, imádom, jól megvagyunk a feleségemmel”

Deák Bill Gyula és felesége nehéz időszakon van túl. Marikánál tizenkét év után kiújult a daganatos betegsége, négy hónappal ezelőtt többórás operáción esett át. A rocklegenda mindezek ellenére nem panaszkodik.

– Nem különösebben járunk sehova. Sok időt töltünk a családdal, de ha tehetem olvasgatok, zenét hallgatok, és a kedvenc időtöltésemnek, a sportnak hódolok. Mindent megnézek, de a foci áll hozzám a legközelebb. Megvan a rutinunk, minden nap három részletben tornázom, muszáj az erőnlétet fenntartani, ezért komolyan veszem.

Nem dohányzom, nem iszom, és több mint harminc kilót fogytam. Százharmincról lementem kilencvenhatra.

– Nem egyszerű, de sokkal jobban érzem magam. Mindig van mit csinálni, nem ismerem az unalom fogalmát. Abban, hogy ennyit játsszunk, nagy részem van, egy-két kivételével az idei bulikat én szerveztem le.

A feleségem is a körülményekhez képest jól van, sajnos az időjárás-változás viszont megviseli. COPD-je miatt ha esik, a fülledt idő miatt kicsit fullad. Elvagyunk, főz, vasal, takarít, stabil az állapota.

– Szeretem, imádom, jól megvagyunk együtt – mondta a zenész.