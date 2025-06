/Összeomlott a gyásztól Deák Bill Gyula, elvesztette imádott feleségét: „Rohantunk vele a kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét!”

Az a drága jó lélek, Marika mindig mindent megcsinált körülöttem, hogy nekem csak a zenére kelljen figyelnem. De most a fiamékkal mindent együtt csinálunk, most már nevetni is tudunk, szoktunk beszélni Marikáról is, mert az ő szeretete még mindig itt van velünk! Meg együtt talán könnyebb feldolgozni az elvesztését! Nekem muszáj erősnek lennem, november 15-én Deák Bill koncert lesz a Budapest Sportarénában és én hatalmas bulit ígértem a rajongóknak, nem okozhatok csalódást!