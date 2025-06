Szoboszlai újabb jó barátját veszítheti el Liverpoolban

Egyelőre javában tart a nagybevásárlás a Liverpool FC-nél. Kerkez Milost is beleszámítva, az angol bajnokcsapat már 213,78 millió eurót (85,7 millird forint) költött új labdarúgókra, miután kivásárolta szerződéséből Jeremie Frimpongot, Pécsi Ármint és a rekordigazolás Florian Wirtzet (a tavalyi Európa-bajnokságon berobbant grúz kapus, Giorgi Mamardasvili nincs is a listán, miután őt már tavaly megvették 30 millió euróért a Valenciától, csak eddig kölcsönben a spanyol csapatnál hagyták). Ráadásul ezzel még messze nincs vége az erősítésnek, hiszen a tervek szerint érkezik még legalább egy új középcsatár és egy vagy két belső védő is Arne Slot vezetőedző gárdájába. Nem nehéz megjósolni, hogy az érkezők áradatának rövidesen meglesznek a nagy vesztesei is Szoboszlai Dominikék keretében.

Szoboszlai baráti köréből Szalah marad, Alexander-Arnold már eligazolt és távozóban van Cimikasz is (balról jobbra) Fotó: Getty Images

A kiadások és bevételek egyensúlyára ügyelő gazdasági Fair Play-szabályok és persze a tulajdonosok pénztárcája is azt diktálja, hogy Szoboszlai klubja ne csak vegyen, de el is adjon jó pénzért játékosokat. Márpedig egyelőre leginkább arról szólnak a hírek, hogy a fentieken túl még érkezhet a csatár Alexander Isak (Newcastle, a piaci értéke 120 millió euró), Hugo Ekitiké (Frankfurt, 75 millió euró) vagy Victor Osimhen (Napoli/Galatasaray, 70 millió euró); a védelembe Marc Guéhi (Crystal Palace, 45 millió euró) és/vagy Jorrel Hato (Ajax, 35 millió euró); sőt a balszélső Anthony Gordont (Newcastle, 65 millió euró) is összeboronálták már a Vörösökkel. A Transfermarkt elemzése szerint

a tervezett igazolások alsó hangon is meghaladhatják a 400 millió eurónyi (160 milliárd forint) összkiadást.

De mi lesz a bevételi oldallal? Eddig csak 28,3 millió euró folyt be a liverpooli kasszába, a cserekapus Caoimhín Kelleher (immár Brentford), a kölcsönből visszatért Nat Phillips (West Bromwich) és a lejáró szerződésű, de a klubvilágbajnokságon való szereplése érdekében pénzt is a konyhára hozó Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) eladásából. Közülük csak utóbbi, Szoboszlai jó barátja volt a leggyakoribb kezdőcsapat tagja, de garantáltan más sztárok is távoznak még az Anfieldről.