Szoboszlai is menekül? Árulkodó jelek, keresik az egérutat a Liverpool sztárjai

Noha a hírek szerint még messze nincs vége a Liverpool megerősítésének, Florian Wirtz rekordokat döntögető szerződtetésével az egyik legfontosabb játékost már megszerezte az angol bajnokcsapat. A Bayer Leverkusentől egyelőre 125 millió euróért (50,5 milliárd forint) – ez az összeg később a teljesítményétől és a csapat eredményeitől függően az ötödével tovább nőhet – kivásárolt 22 éves támadót aligha a kispadra vitték, így a csatársorban és a középpályán szereplők is félthetik tőle a helyüket. Sokak szerint Szoboszlai Dominik szorulhat ki (vagy hátrébb) miatta, de a futballisták transzferpiaci hírei alapján inkább mások fognák menekülőre.

Hogy dönt Arne Slot? Szoboszlai vagy más rovására kerülhet be Wirtz a Liverpoolba?

Fotó: AFP/Getty Images

Nyilván benne van a pakliban, hogy Wirtz érkezésével valamelyest megcsappanhat Szoboszlai játékperceinek száma, de ez nem feltétlenül lesz így. Egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy a német világklasszis támadó középpályásként kap majd helyet Arne Slot vezetőedző csapatában (legfeljebb esetenként, az ellenfél függvényében is), másrészt, ha így is lesz, a nagy munkabírása és hasznos mezőnyjátéka miatt dicsért magyar sztár vele együtt is játszhat, csak az eddigitől eltérő szerepkörben. Ez esetben elsősorban Alexis Mac Allisterrel és Ryan Gravenberchhel válthatnák egymást a két belső középpályás posztján a négy frontos terhelés – bajnokság, Bajnokok Ligája, FA-kupa és Ligakupa – közepette. Ráadásul Wirtz Leverkusenben és főleg a német válogatottban is gyakran bal oldali támadóként szerepelt, sőt visszavont középcsatárként is bevethető.

Bajban Szoboszlai csapattársai

Szoboszlainál sokkal inkább aggódhat a támadó középpályások közül Curtis Jones és Harvey Elliott (utóbbi már jelezte is, hogy távozna, miután eddig Szoboszlai miatt ragadt a kispadon, most pedig még kevesebb esélyt szimatol a csapatba kerülésre), de a csatárok is mintha keresnék az egérutat. Erre utal, hogy a helyzetkihasználás helyett - kihagyásban élen járó Darwin Núnez szinte biztosan távozik (Nápolytól a szaúdi klubokig válogathat az ajánlatok között), a Leroy Sané lelépése után új szélső támadóra vadászó Bayern München pedig puhatolózik Cody Gakpónál és Luis Díaznál. A kolumbiai csatárt ráadásul régóta kerülgeti a Real Madrid és a Barcelona is. Mindez persze koránt sem jelenti a távozásukat, de azt mindenképpen jelzi, hogy a kérőiknél is úgy érzik, már nem betonbiztos a helyük Liverpoolban és érdemes próbálkozni náluk.