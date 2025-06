Két magyar focista is jobban járt Szoboszlainál, Kerkez a legnagyobb nyertes

Átrendeződött a futballvilág krémje, legalábbis, ami a legtöbbre taksált labdarúgók piaci értékét illeti. A több tucatnyi szempont alapján saccoló Transfermarkt szakértői eddigi éllovasokat, a norvég Erling Haalandot (Manchester City) és a brazil Vinícius Júniort (Real Madrid) leértékelték, és immár a Barcelona és a spanyol válogatott 17 éves csillaga, Lamine Yamal éri a legtöbbet a sportágban: 200 millió eurót (80,4 milliárd forint). A csodagyerek becsült értéke egyetlen év alatt 110 millió euróval (44,2 milliárd forint) ugrott meg. A magyar válogatott játékosai közül Kerkez Milos az utóbbi év legnagyobb nyertese ezen a téren.

Szoboszlai (balra) és Kerkez: tavaly óta utóbbi értéke növekedett messze a legtöbbet a magyar focisták közül Fotó: Offside

A 21 éves szerb-magyar balhátvéd tavaly ilyenkorra még inkább csak nevet szerzett, mára azonban az angol Premier League egyik legjobbjává nőtte ki magát a posztján. Ezt bizonyítja az is, hogy a középcsapatnak számító Bournemouth-tól sajtóhírek szerint 40 millió fontért (18,9 milliárd forint) vásárolja ki a bajnok Liverpool. Hasonló nagyságrendben mozog a Transfermarkt-értéke is, ami tavaly nyáron még 20 millió euró (8 milliárd forint) volt, de a legutóbbi szezon végén 45 millió euróra (18,1 milliárd forint) emelkedett – és a sztárklubban hamarosan tovább nőhet.

Kerkez, Dárdai, Szoboszlai, Tóth a sorrend

Kerkezé után Dárdai Bencéé volt a második legjelentősebb értéknövekedés a szakportálon a mieink közül. A Wolfsburg 19 éves német-magyar középpályása egy év alatt meghatszorozta a becsült piaci értékét, amely így a tavalyi 2-ről 12 millió euróra (4,8 milliárd forint) ugrott. Az ok: tavaly október-novemberben robbant be a Bundesliga-középcsapatba, majd márciusban a nemzeti tizenegyünkben is bemutatkozott.

Ebben az időszakban "csak" 5 millióval megfejelve, 80 millió euróra (32,1 milliárd forint) emelték a már jóval korábban befutott, de a Liverpool erősségeként idén angol bajnoki címet szezett Szoboszlai Dominik értékét. Ezzel a magyar válogatott csapatkapitánya Kerkez és Dárdai Bence után nominálisan a harmadik legnagyobb növekedést érte el.

Százalékos arányban kimagaslóan nyertese a felértékeléseknek, összegszerűen pedig a negyedik mögöttük Tóth Alex. A Fradi (és immár a válogatott) 19 éves középpályását – aki ősszel még az NB II-ben játszott, tavasszal viszont már az élvonalbeli bajnokcsapat húzóembere volt – eddig csak 150 ezer euróra (60 millió forint) taksálták, de az idény végén egy csapásra 2,5 millió euróra (1 milliárd forint). Azaz kapásból a 16,6-szorosára, 1567 %-kal megemelték a becsült piaci értékét.