Helycsere a Forma-1-ben, még Verstappen is reménykedhet

A McLarennel versenyző Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat. Csapattársa, Oscar Piastri csak az ötödik helyen ért célba, így az összetettben Norris egy ponttal átvette a vezetést. Max Verstappen a Red Bullal harmadik lett, s csökkentette hátrányát a riválisokkal szemben. A hétvége nagy nyertese Oliver Bearman, a Haas 20 éves brit pilótája a negyedik helyet szerezte meg.

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat Fotó: AFP

A 25 éves Norrisnak ez az idei ötödik és pályafutása 10. futamgyőzelme, előnye az összetettben egy pont ausztrál márkatársával szemben.

A világbajnoki idény két hét múlva Brazíliában folytatódik.