Helycsere a Forma-1-ben, még Verstappen is reménykedhet

Lando Norris
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 22:48
Mexikói Nagydíj
A két McLaren helyet cserélt összetettben a Forma-1-ben. Lando Norris nyerte a Mexikói Nagydíjat, Max Verstappen hátránya is csökkent.

A McLarennel versenyző Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat. Csapattársa, Oscar Piastri csak az ötödik helyen ért célba, így az összetettben Norris egy ponttal átvette a vezetést. Max Verstappen a Red Bullal harmadik lett, s csökkentette hátrányát a riválisokkal szemben. A hétvége nagy nyertese Oliver Bearman, a Haas 20 éves brit pilótája a negyedik helyet szerezte meg. 

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat
Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat Fotó: AFP

A 25 éves Norrisnak ez az idei ötödik és pályafutása 10. futamgyőzelme, előnye az összetettben egy pont ausztrál márkatársával szemben.

A világbajnoki idény két hét múlva Brazíliában folytatódik.

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében

Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
