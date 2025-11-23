„Ez sokat fog érni" - Verstappen meghatódott, nagy terveket jelentett be

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat, amelyen a másodikként célba érő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nagy lépést tett a vb-győzelem felé. A 28 éves Verstappennek ez az idei hatodik és pályafutása 69. futamgyőzelme. Sikerével még Verstappennek is van esélye megnyerni a vb-trófeát, Norris ugyanakkor a következő hétvégén, Katarban akár bebiztosíthatja karrierje első vb-címét. Itt sprintfutam vár majd a mezőnyre.

Max Verstappen végre okkal mosolyoghatott Fotó: Clive Rose

Verstappenre egész évben jellemző volt, hogy rendre panaszkodott valamiért, sokszor már verseny közben kemény szavakkal illette a szakmai stábot. Ezúttal inkább meghatódott, dicsérte a csapatot, és nagy terveket jelentett be: szerinte az idei tapasztalatokat felhasználva jövőre harcban lehet a világbajnoki címért.

Max Verstappen kiélvezi a pillanatot

Az autó jól működött, az én ízlésem szerint. Még mindig nagy a hátrányom a harmadik helyen, de megpróbáljuk a maximumot kihozni. Ez most győzelmet jelentett. Legközelebb is erre törekszünk, és Abu Dhabi után meglátjuk, hol állunk. Nagyon büszke vagyok mindenkire. Hullámzó szezont futunk, nehéz és gyönyörű pillanatokkal. Rengeteget tanultunk, és ez sokat fog érni a következő években. Erre fogunk támaszkodni azért, hogy jövőre még erősebben térjünk vissza, és harcban legyünk a vb-címért. Most élvezzük a pillanatot, aztán jövő héten meglátjuk, mire leszünk képesek.

- fogalmazott Verstappen.