„Ez sokat fog érni" - Verstappen meghatódott, nagy terveket jelentett be

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat, amelyen a másodikként célba érő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nagy lépést tett a vb-győzelem felé. A 28 éves Verstappennek ez az idei hatodik és pályafutása 69. futamgyőzelme. Sikerével még Verstappennek is van esélye megnyerni a vb-trófeát, Norris ugyanakkor a következő hétvégén, Katarban akár bebiztosíthatja karrierje első vb-címét. Itt sprintfutam vár majd a mezőnyre.
Verstappenre egész évben jellemző volt, hogy rendre panaszkodott valamiért, sokszor már verseny közben kemény szavakkal illette a szakmai stábot. Ezúttal inkább meghatódott, dicsérte a csapatot, és nagy terveket jelentett be: szerinte az idei tapasztalatokat felhasználva jövőre harcban lehet a világbajnoki címért.
Az autó jól működött, az én ízlésem szerint. Még mindig nagy a hátrányom a harmadik helyen, de megpróbáljuk a maximumot kihozni. Ez most győzelmet jelentett. Legközelebb is erre törekszünk, és Abu Dhabi után meglátjuk, hol állunk. Nagyon büszke vagyok mindenkire. Hullámzó szezont futunk, nehéz és gyönyörű pillanatokkal. Rengeteget tanultunk, és ez sokat fog érni a következő években. Erre fogunk támaszkodni azért, hogy jövőre még erősebben térjünk vissza, és harcban legyünk a vb-címért. Most élvezzük a pillanatot, aztán jövő héten meglátjuk, mire leszünk képesek.
- fogalmazott Verstappen.
Végeredmény, Las Vegas-i Nagydíj
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21:08.429 óra
2. Lando Norris (brit, McLaren) 20.741 másodperc hátrány
3. George Russell (brit, Mercedes) 23.546 mp h.
4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 27.650 mp h.
5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 30.488 mp h.
6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.678 mp h.
A vb-pontverseny állása 22 futam után (még 2 van hátra):
1. Norris 408 pont
2. Piastri 378
3. Verstappen 366
4. Russell 291
5. Leclerc 222
6. Hamilton 149
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.