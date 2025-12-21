Michael Schumacher családja szívszaggató fotókat osztott meg a legendáról

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ha már véget ért az F1-szezon, megmutatták, mit csinált olyankor a hétszeres világbajnok. Michael Schumacher trófeákkal vagy a focipályán villogott.
Különleges, érzelmekkel teli képgalériát közölt családja Michael Schumacher hivatalos közösségi oldalain. 

Az apropót nyilván az adta, hogy véget ért a Forma-1 2025-ös sorozata, hiszen a hétszeres világbajnok egykori autóversenyző is olyan fotókon látható, amelyek a szezonok után készültek: a megnyert trófeákkal ünnepelve, vagy éppen Schumi hajdani kedvenc kiegészítő sportját űzve labdarúgóként.

Az alábbi képre kattintva továbblapozhatsz a Schumacher-galéria további fotóira!

Az 1. FC Köln Bundesliga-csapatának szurkoló német világsztár annak idején maga is futballozott, amikor csak tehette. 

Igazolt labdarúgó is volt Michael Schumacher

Játszott az F1-pilóták csapatában jótékony céllal megrendezett meccseken – a fenti képek némelyike a 2004-es madridi "Mérkőzés a szegénység ellen"-rendezvényen készült róla a focipályán, ahol együtt játszott például Zinédine Zidane-nal, Ronaldóval és David Beckhammel –, és szervezett is hasonlókat a kollégáinak és más hírességeknek. Sőt, miután családjával Svájcba költözött, igazolt labdarúgója lett az FC Echichens tartalékcsapatának.

– Nem csak agyszerű autóversenyző, de remek futballista is – mondta róla akkoriban Pavel Nedved, a 2003-as aranylabdás cseh Juventus-sztár, Schumi pedig többször hangoztatta: ha nem lett volna F1-pilóta, valószínűleg focista vált volna belőle.


 

 

