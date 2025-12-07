Elcsattant az utolsó csók, szerelme szurkol Verstappennek a Forma-1-ben - Fotók

Már zajlik az utolsó futam, Abu-Dzabiban hamarosan eldől, ki nyeri idén a Forma-1 világbajnoki címét. Három esélyes is van, a red bullos címvédő Max Verstappen mellett a két McLaren, Lando Norris és Oscar Piastri.
A hírességek is megérkeztek, s Kelly Piquet, Max Verstappen szerelme is a helyszínen szurkol. A brazil modell csókkal bátorította gyermekének apját, erről a fotót galériánkban nézheted meg.
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
