Elcsattant az utolsó csók, szerelme szurkol Verstappennek a Forma-1-ben - Fotók

Max Verstappen
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 14:35
McLarenForma-1
Nem csak a versenyzők között vannak világsztárok a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon. Ezekben a percekben dől el, ki lesz a Forma-1 világbajnoka.

Már zajlik az utolsó futam, Abu-Dzabiban hamarosan eldől, ki nyeri idén a Forma-1 világbajnoki címét. Három esélyes is van, a red bullos címvédő Max Verstappen mellett a két McLaren, Lando Norris és Oscar Piastri.

Három esélyes auót a Forma-1 világbajnokságán
Három esélyes auót a Forma-1 világbajnokságán Fotó: Mark Sutton - Formula 1

A hírességek is megérkeztek, s Kelly Piquet, Max Verstappen szerelme is a helyszínen szurkol. A brazil modell csókkal bátorította gyermekének apját, erről a fotót galériánkban nézheted meg. 

Benson Boone with marshalls after the qualifying session ahead of Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit on December 6th, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto)
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 06: Katy Perry visits Louvre Abu Dhabi ahead of the Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix on December 6, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Dave Benett/Getty Images for Experience Abu Dhab
Gordon Ramsay and Sir Jackie Stewart ahead of Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit on December 6th, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto)
Galéria: Forma-1, hírességek
1/7
Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi főnöke

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében

Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
